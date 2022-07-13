Apple Car代工談不攏　南韓電動汽車熱銷20萬輛反成特斯拉勁敵

▲現代汽車純電動車Ioniq 5在美熱銷。（圖／翻攝現代汽車官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉在美國的電動車霸主地位今年頻頻受到韓國現代汽車公司（Hyundai Motor），以及姐妹公司Kia的強勁挑戰。現代與Kia電動車價格極具競爭力，同時提供具品質的產品，撼動特斯拉地位，而2家韓國公司的崛起之路，為同樣有佈局全球野心的中國電動車廠商提供借鏡。

《華爾街日報》報導，排除油電混合，南韓第一大車商現代與第二大車商Kia在今年上半有望成為全球前五大純電動車製造商，現代汽車已售出10萬輛電車車，而現代擁有30%左右股份的Kia，雖然還未公布銷售數字，但電動車銷售傳出在近幾個月已大約與現代相當，因此可估算2家公司售出約20萬輛電動車。

▲Ioniq 5價格實惠讓現代汽車站穩北美電動車市場一席之地。（圖／翻攝現代汽車官網）

現代Ioniq 5和Kia EV6由於售價僅約4.1萬美元（約新台幣122.5萬元）起，極具價格競爭力的2款電動車在如今供不應求的市場，可以吸引許多平常不會考慮現代或Kia的消費者，並在美國成為頗受好評的家用代步車。

報導指出這2款電動汽車的熱銷透露一個訊息，即當人們購買電動車時，品牌似乎不是第一優先，反而搶得先機更能占下市場大餅。

事實上現代汽車原本要為蘋果公司（Apple Inc.）代工電動汽車，雖然當年交易未談成，現代也沒有放棄電動車，反而銷售量持續增長。