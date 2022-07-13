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玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！怎麼刷都划算

▲▼玉山銀行,信用卡,U Bear卡,月購月有利,回饋。（圖／玉山銀行信用卡提供）

▲刷卡買東西賺現金回饋，讓你「月購月有利」。（圖／玉山銀行信用卡提供）

消費中心／綜合報導

現代人的消費習慣，出門購物以信用卡支付及行動支付已成常態，有別於四處翻找零錢，卡片一刷、手機一嗶，以輕鬆優雅的姿態一秒完成付款，減少接觸的特性在後疫情時代更是關鍵，使用信用卡除了明細一目瞭然、利於管理個人財務之外，回饋與優惠也比使用現金消費來得更划算，尤其是現金回饋，更讓消費者超有感。但在比較卡片、選擇通路上面則更需要用心計算，其中網購平台如雨後春筍進行促銷，在各通路間能否共享優惠又是另一個考量！

▲▼玉山銀行,信用卡,U Bear卡,月購月有利,回饋。（圖／翻攝自PEXELS、玉山銀行官網）

▲玉山U Bear卡當期帳單折抵，無腦刷也不擔心。（圖／翻攝自玉山銀行官網）

現在不用再貨比多家，要用哪張卡？要去哪裡刷？這些玉山都幫你想好了！玉山U Bear信用卡2022/3/1～2023/2/28國內外一般消費享1%現金回饋，回饋無上限，而於當期帳單直接折抵，網購通用的特性也十分方便，指定網路消費如蝦皮、Momo、PChome最高享3%現金回饋，還有隱藏版搭配行動支付如LinePay也算網路消費同享3%，不用換個通路就換張卡真的是懶人救星。

>>了解U Bear卡優惠<<

https://card.esunbank.com.tw/EsunCreditweb/txnservice/Activity/RegisterEvent?EventId=55CARD2205&utm_source=external&utm_medium=display&utm_term=220713&utm_content=card_txn&utm_campaign=cc_ettoday_20220713_news_ubear

>>立即辦卡<<

而最近玉山信用卡更強勢推出「歸戶制」的消費活動「月購月有利」，只要在你名下的所有玉山信用卡，都能共同累積消費，每月最高加碼再贈2,000元刷卡金，不用再挑卡單筆刷大額超划算，還可以跟原本的卡片優惠跟通路加碼疊加起來。舉例來說卡友登錄月購月有利後，刷U Bear卡網購消費最高疊加到4.6%，還能再疊加各大網購通路回饋，如果已經是持有Pi卡的玉山卡友，登錄月購月有利之後綁定拍錢包付款最高享5%、指定通路最高享8.3%回饋，搭配原活動每月刷卡達指定金額再加碼P幣回饋，多重優惠送給你，刷越多賺越多！

>>活動詳情<<

>>立即登錄<<

小資族心聲玉山也有聽到，月購月有利每月13日還有搶先登錄，最低只要刷7,000元就能獲得100元刷卡金，等於直接幫你降低首檻消費金額真貼心，就是要讓有玉山卡的大家，所有回饋通通到手，越買越划算，堪稱無腦刷卡的最佳選擇！

>>13日限量登錄<<

▲▼玉山銀行,信用卡,U Bear卡,月購月有利,回饋。（圖／玉山銀行信用卡提供）

▲（圖／玉山銀行信用卡提供）

萬物齊漲的年代，看緊自己的荷包是絕對必要的，每月來點聰明小確幸更是不能少，「U Bear信用卡」給你超多回饋「大確幸」，只要簡單登錄就可以享2,000元回饋，雖然我不是理財專家，不過這些回饋聽起來很不錯對吧，身為卡友的你不登白不登，身邊還有朋友沒有玉山卡嗎? 現在推薦新戶辦U Bear卡或Pi卡，達指定門檻不用抽獎就把Air Pods Pro、Dyson吹風機、iPhone 13 pro全部帶回家，分享好康揪大家刷卡消費就刷玉山卡，現在就開始輕鬆刷聰明疊吧。
 

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關鍵字：

玉山銀行信用卡U Bear卡月購月有利回饋

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