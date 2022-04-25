暗黑版日租套房挨罰10萬！房東控遭陷害　再牽拖訂房網慘被打臉

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

新北市府前年查獲烏來區一間無照營業的日租套房，裁罰黃姓業主10萬元罰鍰並勒令歇業，黃男抗辯遭貪圖獎金的檢舉達人「陷害教唆」、怒批政府為高額罰鍰而「釣魚誘捕」，黃男還把訂房網站拖下水，要求一併禁止營業。台北高等行政法院審理認為，檢舉人正常訂房、主管機關依法調查，讓黃男違章舉動現形，沒有不對之處，判黃男敗訴，可上訴。

本件黃男在訂房網站刊登烏來老街溫泉套房廣告，將自己在老街裡一棟公寓3樓的一個房間，以每天1000多元房價對外收客，網路評價中等，但前年（2020年）6月被人檢舉無照營業。

新北市府觀光旅遊局到場稽查，現場大門深鎖、沒人應門，依招牌與檢舉資料內的電話，確認黃男身分，通知到案說明後，以無照營業等事由裁罰10萬元罰鍰並勒令歇業。

黃男不服，提起訴願抗罰被駁回，再提起本件行政訴訟，聲稱本件檢舉人和從事公職的女友因貪圖檢舉獎金，已被依貪污罪嫌起訴，他不但遭檢舉人「陷害教唆」與侵害住房隱私，還遭政府為了高額罰鍰而「釣魚誘捕」。

黃男批主管機關違反誠實信用原則以及正當法律程序的要求，更推稱自己在訂房網站登廣告卻挨罰，政府應一併禁止訂房網站營業，或規定網站加註警語，否則就是誘使短租套房房東誤觸法規。

法官查明檢舉人是以個人身分，在訂房網站依黃男刊登的住房資訊，付費訂房入住，拍照蒐證向主管機關檢舉，檢舉人本身並沒動用公權力，而新北市府調查程序也符合法令要求。

法官強調，「陷害教唆」是執法人員隱匿身分，誘騙不想違法的民眾做出違法行為，這是法律禁止的不正當手段，但「釣魚誘捕」是提供機會使違法者暗藏的違法行為現形，純屬調查技巧而沒違憲違法。

法官指出，《發展觀光條例》規定須合法登記領證才可經營旅館業務，目的是遏止業者擅自營業並規避建築構造、消防設施等安檢，藉此保障旅客住宿安全，黃男無照營業在先，又自行在訂房網站刊登住房資訊，檢舉人合法檢舉、主管機關依法調查，只是讓黃男違章舉動現形而沒任何陷害、誘捕，判他全部敗訴，可上訴。