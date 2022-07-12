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勸說別亂停車！孝子管理員竟遭惡煞暴打　高雄保全公會怒了

▲▼高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

▲高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一棟社區大樓的劉姓管理員，因勸說2名前來訪友的男子不要亂停車，沒想到竟被棍棒暴打重傷。高雄市保全商業同業公會及高雄市公寓大樓管理維護商業同業會與業者12日聯袂探視劉姓傷者，除祝福他早日康復，並強調薪資、福利等工作權益都依照勞基法給付，要他安心療養。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲管理員遭爆打頭縫30針，2嫌是兇狠住戶友人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方7日上午7時30分許接獲某社區大樓報案，稱該大樓管理員遭2名不明男子持棍棒毆打。員警迅速趕抵現場時，已無衝突情形，但警方發現在場28歲盧男、26歲許男兩人身上沾有被害人53歲劉男血跡，且身旁掉落行兇器械，立即依殺人未遂準現行犯，強勢將其逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押，以遏止再有不法。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被暴打。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據曝光的現場畫面，只見一名身穿藍衣的男子手持棍棒，突然就上前朝著管理員猛揮，管理員也立即用手抓住棍棒阻擋，但藍衣男仍持續動手，最後將管理員逼到角落並壓倒在地毒打。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲動手2男稱，先前也與同一管理員有糾紛，因此才情緒失控攻擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，盧、許2人疑因訪友過程中與管理員因勸導不要亂停車而發生口角糾紛，且盧男表示日前在訪友時，因在大樓前逗留遭同一名管理員勸離，因此一時情緒失控，便持器械攻擊管理員劉男，導致其頭部撕裂傷，身上也多處挫傷。

▲▼高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

▲▼高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

▲▼高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

▲▼高雄市發生大樓管理員遭訪客毆傷事件，令公會震驚又憤怒，公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復。（圖／高雄市公寓大樓管理維護商業同業會提供）

公會與業者12日聯袂探視傷者，除祝福他早日康復，並強調薪資、福利等工作權益都依照勞基法給付，要他安心療養。公會理事長陳紀孝表示，警力有限，民力無窮，不論是保全人員或大樓管理員或見義勇為的民眾都是治安力量的再延伸，也是法律正義的捍衛者，不容被輕蔑，甚至遭遇暴力攻擊。

這名管理員與寡母相依為命，是鄰里皆知的孝子，一肩扛起家計。陳紀孝說，除了慰問受傷同仁頒發慰助金外，公會也會協助展開相關的法律追訴行動，務求公義獲得伸張，不能讓滋事者心存僥倖。

身兼高雄市保全商業同業公會及高雄市公寓大樓管理維護商業同業會等兩會理事長的陳紀孝強調，大樓社區住宅已是城市發展趨勢，未來會與警察再討論協商，攜手強化社區治安聯防共同打擊犯罪事宜。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被暴打。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方後續進一步追查，劉姓管理員案發不久前與另一名大樓住戶蔡男曾發生衝突，該住戶就是曾經砍傷網紅「超艾夾」綽號金毛的男子。2案之間是否有關聯，警方偵查隊組成專案小組擴大追查，並將依法嚴辦，絕不容許暴力行為發生。

回顧蔡男涉及的糾紛，他曾在2021年2月間，在高雄市舞廳外頭砍殺網紅《含羞草日記》副團長超艾夾，同年4月又捲進仁武一起槍擊案當中，當時有4個人受傷。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2嫌依殺人未遂準現行犯逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

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