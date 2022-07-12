外交部感念細數安倍仗義挺台　他的驟逝對全世界是「巨大損失」

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，悼念民眾忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三日前遭到槍擊驟逝，外交部12日表示，我方嚴正譴責暴力不法，對於安倍的逝世，對於台灣、日本、民主夥伴陣營、全世界都是一巨大的損失，令人無限惋惜。

外交部表示，安倍是堅定支持台灣的好朋友，長年在國際間力挺台灣不遺餘力，對深化台日全方位友好關係貢獻卓越，台灣會永遠懷念安倍前首相，感激他支持台灣，在最需要的時候，安倍總是挺身相助。

外交部舉例，好比在台灣需要疫苗的時候，安倍幕後居間鼎力協調，日本歷任政府共6次援贈台灣超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心；而去年中國打壓台灣的鳳梨等水果，安倍發表推文，手拿台灣鳳梨，親切的微笑，寫道「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，他用行動力挺台灣水果，也長期協助推動台日農產品及各領域的交流。

外交部強調，2018年花蓮發生大地震，安倍當時是日本首相，以毛筆用中文親書「台灣加油」，為台灣加油打氣；安倍也立刻派搜救隊伍攜帶深層生命探測儀器來台協助救災。日本搜救隊透過儀器確認失聯者的正確位置，協助尋找受困人士。

在國際戰略上，外交部指出，安倍提倡「台灣有事」等同「日本有事」及「日美同盟有事」，因此日本與台灣需攜手合作，實現「自由開放印度太平洋」（FOIP）；而今年俄烏戰爭後，安倍更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。

外交部說，安倍多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極運用國際場合聲援台灣參加國際組織及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外交部指出，安倍是國際間備受推崇的政治領袖，一生捍衛自由民主理念、抵抗威權擴張，保衛日本國家安全，同時守護台灣，令人感念，他多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，以共同守護民主價值。

在安倍逝世後，外交部說，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部吳釗燮、台日協會長蘇嘉全也在第一時間向日本政府及家屬弔唁，表達我國政府與人民最深切哀悼與沈痛的悼念。

至於賴清德前往東京弔唁一事，外交部說，由於這是賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論，後續會與日方保持連繫，若有其他具體事項要分享，外交部會適時說明。

▼外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

