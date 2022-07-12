　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部感念細數安倍仗義挺台　他的驟逝對全世界是「巨大損失」

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，悼念民眾忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，悼念民眾忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三日前遭到槍擊驟逝，外交部12日表示，我方嚴正譴責暴力不法，對於安倍的逝世，對於台灣、日本、民主夥伴陣營、全世界都是一巨大的損失，令人無限惋惜。

外交部表示，安倍是堅定支持台灣的好朋友，長年在國際間力挺台灣不遺餘力，對深化台日全方位友好關係貢獻卓越，台灣會永遠懷念安倍前首相，感激他支持台灣，在最需要的時候，安倍總是挺身相助。

外交部舉例，好比在台灣需要疫苗的時候，安倍幕後居間鼎力協調，日本歷任政府共6次援贈台灣超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心；而去年中國打壓台灣的鳳梨等水果，安倍發表推文，手拿台灣鳳梨，親切的微笑，寫道「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，他用行動力挺台灣水果，也長期協助推動台日農產品及各領域的交流。

外交部強調，2018年花蓮發生大地震，安倍當時是日本首相，以毛筆用中文親書「台灣加油」，為台灣加油打氣；安倍也立刻派搜救隊伍攜帶深層生命探測儀器來台協助救災。日本搜救隊透過儀器確認失聯者的正確位置，協助尋找受困人士。

在國際戰略上，外交部指出，安倍提倡「台灣有事」等同「日本有事」及「日美同盟有事」，因此日本與台灣需攜手合作，實現「自由開放印度太平洋」（FOIP）；而今年俄烏戰爭後，安倍更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。

外交部說，安倍多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極運用國際場合聲援台灣參加國際組織及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外交部指出，安倍是國際間備受推崇的政治領袖，一生捍衛自由民主理念、抵抗威權擴張，保衛日本國家安全，同時守護台灣，令人感念，他多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，以共同守護民主價值。

在安倍逝世後，外交部說，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部吳釗燮、台日協會長蘇嘉全也在第一時間向日本政府及家屬弔唁，表達我國政府與人民最深切哀悼與沈痛的悼念。

至於賴清德前往東京弔唁一事，外交部說，由於這是賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論，後續會與日方保持連繫，若有其他具體事項要分享，外交部會適時說明。

▼外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
快訊／今增60死！　本土+31152「單日確診再回升」
LIVE／本土維持2萬以下？　指揮中心最新說明
快訊／中華男籃亞洲盃大勝！　劉錚飆27分擊潰巴林
快訊／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！
快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！　安倍昭惠手捧牌位
少年股神都慘了！台股爆7億違約交割　他曝血洗真相
快訊／蔡炳坤被他氣到腦中風？　李永得回應了
陳耀訓蛋黃酥今開賣又秒殺！　黃牛價一盒飆2500
快訊／賴清德親赴增上寺送別安倍晉三　身影曝光
快訊／最後告別！安倍靈車將繞行官邸　麻生發表悼詞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／朱立倫令降半旗悼安倍晉三　新黨動員衝國民黨抗議

林佳龍「陽明山俯瞰照」惹議　她邀爬土城火焰山：用雙腳走新北

時力黨團指林智堅論文表格也抄襲　「比例達100%連錯字都一樣」

侯友宜遭嗆「心虛」　他狠批林佳龍：為政黨利益屈就「不敢做自己」

悼念安倍不該降半旗？　謝志偉回嗆藍營：我降我的旗，你降你的共

國民黨窮追猛打林智堅論文抄襲　民進黨團反批恩恩案裝傻裝死

林佳龍戰新北「小雞」齊振奮　蘇巧慧：重要的人選重要的城市

快訊／蔡炳坤加護病房觀察中　辦公室發聲明：一起為坤爸祝福

快訊／林智堅有參與研究？立委爆料：科技部電話回覆「找不到資料」

1人恐拿不到1500元！明將公布發敬老金　柯文哲：要借錢叫兒孫還債？

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

快訊／朱立倫令降半旗悼安倍晉三　新黨動員衝國民黨抗議

林佳龍「陽明山俯瞰照」惹議　她邀爬土城火焰山：用雙腳走新北

時力黨團指林智堅論文表格也抄襲　「比例達100%連錯字都一樣」

侯友宜遭嗆「心虛」　他狠批林佳龍：為政黨利益屈就「不敢做自己」

悼念安倍不該降半旗？　謝志偉回嗆藍營：我降我的旗，你降你的共

國民黨窮追猛打林智堅論文抄襲　民進黨團反批恩恩案裝傻裝死

林佳龍戰新北「小雞」齊振奮　蘇巧慧：重要的人選重要的城市

快訊／蔡炳坤加護病房觀察中　辦公室發聲明：一起為坤爸祝福

快訊／林智堅有參與研究？立委爆料：科技部電話回覆「找不到資料」

1人恐拿不到1500元！明將公布發敬老金　柯文哲：要借錢叫兒孫還債？

《Dr.STONE 新石紀 NEW WORLD》第三季開播確定…石化謎題將揭曉

「飯店走廊壞壞」門關了...監視器79秒畫面瘋傳！小夫妻提告

快訊／朱立倫令降半旗悼安倍晉三　新黨動員衝國民黨抗議

整理家裡挖出一整盒「礦石」　網友驚：小時候有它就是無敵！

快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！安倍昭惠手捧牌位　神情哀戚

遭控兼職17校　吳清基反駁「僅這個領薪水、其他義務職」

快訊／中華男籃亞洲盃首戰大勝　劉錚猛飆27分擊潰巴林

照顧孤苦4姊弟...6年捐1100萬　最暖原民所長被喊「另一個爸爸」

《黃金》林韋君「變臉」成曉芸！真相大白後網一片好評

林佳龍「陽明山俯瞰照」惹議　她邀爬土城火焰山：用雙腳走新北

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

賴清德赴日悼安倍　他驚呼：閃電行動

蔡炳坤餐敘中風　柯文哲「冷靜問一句話」決定送醫

賴清德以「家屬親友」身分弔唁安倍晉三　免排隊直接捻香

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

蔡炳坤微笑入座　前菜一口未吃突「向左歪斜」

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總政戰部主任

蔡炳坤腦中風送醫　手術結束「加護病房觀察中」

快訊／林佳龍新北首亮相脫口　「台北市需要跨域治理的市長」

疫情指揮中心找立委「讓柯文哲進退兩難」？　林昶佐大怒：已報案

蔡炳坤出血性腦中風「情況不樂觀」　柯文哲已趕到現場

快訊／蔡炳坤送醫手術中！柯文哲還原餐敘過程　「第一時間就知道是中風」

館長轟陳時中影響經濟！律師曝元兇打臉

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

蔡炳坤憤恨不平「被栽贓」　柯文哲轟文化部：部長、次長沒在開會？

更多熱門

相關新聞

為安倍守靈！德仁天皇夫婦派侍從上香

為安倍守靈！德仁天皇夫婦派侍從上香

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，遺體於11日稍早運抵東京增上寺，守靈儀式已於當地晚間6時（台灣下午5時）開始。德仁天皇夫婦派人前往贈花並上香，宮內廳也透露，二位陛下對安倍的死感到痛心疾首，更擔憂遺屬會悲痛過度。

安倍YouTube訂閱暴增破百萬　網淚：一生難忘

安倍YouTube訂閱暴增破百萬　網淚：一生難忘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」

日本將以「最高等勳章」追授安倍晉三

日本將以「最高等勳章」追授安倍晉三

山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」

山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」

關鍵字：

外交部安倍

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面