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大陸 大陸焦點 特派現場

主播邊播報邊流鼻血　眼神偷瞄一旁螢幕仍「淡定」唸完稿

記者魏有德／綜合報導

蘇州廣電電視台一名男主播昨（11）日播報夜線新聞時，突然從右邊鼻孔中流出鼻血。只見男主播仍從容不破的念著稿子，鼻血就這樣順著嘴唇一直留到下巴，在鏡頭前就這樣掛著一條紅色的血線，相當醒目。知道自己流鼻血時，男主播的眼神似乎有往鏡頭後方的螢幕瞧了一眼，最後仍保持鎮定的念完稿，敬業精神令不少網友點讚。

▲蘇州電視台一名男主播在播報新聞時流鼻血。（圖／翻攝都市時報）

▲蘇州電視台一名男主播在播報新聞時流鼻血。（圖／翻攝都市時報，下同）

根據網友流傳的影片顯示，這名男主播正在播報一則地方新聞，當他唸到，「夏季天氣炎熱，兒童燙傷的情況也時有發生.......情況非常危急。」這時，男主播的右邊鼻子竟流出一道鼻血，流速還有點快，男主播似乎是察覺到不對勁，念稿時稍微有些停頓後，仍保持鎮定的念完後半部稿子，直至新聞畫面播出後才處理。

▲蘇州電視台一名男主播在播報新聞時流鼻血。（圖／翻攝都市時報）

這段畫面在網路上傳開後，不少網友紛紛表示，「導播應該切換鏡頭，讓他可以處理一下」；「流鼻血是種警示，希望他可以好好檢查」；「看來天氣真的非常炎熱」；「專業態度令人敬佩」；「情況真的非常危急.....」。

據了解，男主播音流鼻血播報意外爆紅，但事發後並未對外作出說明，而《新聞夜班車》則是類似新聞專題節目性質，從民生、民情、民意，聚焦熱點、重點、難點，守護公民價值，追求人文關懷作為內容取向。

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主播新聞播報念稿鼻血

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