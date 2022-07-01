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甜美主播逛到失心瘋！「桃園統領廣場」新櫃驚喜開箱

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園「統領廣場」近期又有不少人氣品牌新櫃登場，讓熱愛時尚的ETtoday主播小孟火速踩點搶先逛。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

女孩們最棒的休閒活動之一就是吹冷氣逛百貨公司買買買，ETtoday當家主播小孟，平日就愛在社群分享各式穿搭與休閒生活，自詡為嘗鮮派和購物狂的她，最近發現桃園統領廣場又進駐了好幾個新櫃位，有NIKE桃園體驗店、時尚眼鏡品牌KlassiC.、包款眾多的UNIARTS桃園旗艦店、二手好物2ndSTREET和全新改裝後的誠品書店，不管是時尚精品、運動休閒、度假風格，桃園統領廣場通通找得到，還無法飛出國玩沒關係，放假就先殺到位在桃園火車站附近的統領廣場，讓人彷彿來到日本表參道，超好逛超好買，搶折扣入手各種剁手商品，化身街頭潮男靚女，快跟著小孟一起逛起來！

百貨首家NIKE旗艦店：#運動內衣燙印、#超美更衣室、#獨家ACG戶外機能服飾

百貨首家NIKE旗艦店就在1樓和B1，跑步、健身、籃球、運動生活、Jordan、兒童產品，全都在兩層樓的寬闊空間中找得到；1樓專屬女性購物空間，開闊舒適空間結合香氛，走逛其中心情超好，統領廣場Nike體驗店還獨家提供「ACG戶外機能服飾」，充滿設計感又有機能細節的衣褲鞋包，讓愛慘運動時尚風格的小孟驚嘆連連。夏天就是要運動爆汗秀出好身材，小孟挑了幾件最新款的運動內衣及緊身褲試穿，沒想到更衣室除了有特別陳設布置、空間美到讓人忍不住拿出手機狂拍之外，試衣間裡還設置「服務鈴按鈕」，換衣過程中遇到任何問題都可以按鈴呼叫服務人員，讓小孟大讚「也太貼心了吧」而且現場提供燙印服務，可自選顏色將英文字母和圖案燙印在運動內衣上，打造專屬自己的獨特設計，小孟推薦女孩們帶男友一起來逛，B1男性空間肯定也會讓他們失心瘋爆買一波。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼統領廣場的百貨首家NIKE旗艦店有獨家的ACG戶外機能服飾。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼NIKE旗艦店可使用燙印服務，超美更衣間還設有貼心服務鈕。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

KlassiC.時髦眼鏡：#坤達聯名、#上班族歐夏雷氏時尚、#陳柏霖聯名

統領廣場還有一處小孟在來之前就嚷嚷著必朝聖的地方，那就是1樓的KlassiC.！近期與坤達聯名的新品上市，大大的廣告看板上有著坤達百看不膩的帥臉，搭配時尚眼鏡，又酷又潮完全是小孟的理想型！坤達這次變身眼鏡公司「歐夏雷.氏」的CEO，「歐夏雷」日文讀作o-sha-re，意指「時髦」，多款聯名眼鏡及墨鏡主打年輕氣息、精緻細節，「看起來很百搭，但就有一點點地不一樣」的概念，就是讓人一秒變時髦的關鍵。熱愛穿搭的小孟當然不會放過這個好機會，先是配戴輕透的透明板材眼鏡、又接著試戴黑色粗框款，針對亞洲臉型比例設計戴起來超舒適，不管哪一支，只要戴上都是「歐夏雷.氏」。現場還有與另一位大帥哥陳柏霖聯名的HANDMADE.系列，以「頑皮不守規矩的浪者」為發想，打破傳統設計出裂痕感圓形擋風鏡和四層夾心造型眼鏡等，外型超有趣。目前推出配鏡最高現折500墨鏡、全館78折的超值優惠。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼KlassiC.和坤達聯名推出適合上班族的歐夏雷時尚眼鏡。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼除了有坤達聯名款，現場也有和陳柏霖合作的手工系列（下圖）可選。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

Uniarts時尚包包：#包包大集合、#桃園地區旗艦店、#都會職人度假風

夏天就是度假的季節，來到2F的UNIARTS桃園旗艦店，除了包括自有品牌ZODENCE、tripose、aziza，還同時代理kinoshohampu、russet、RABEANCO等來自日本、義大利的精選品牌，在基本的都會時尚職人風格流行女包、皮夾、雨傘等一應俱全之外，也有眾多都會休閒度假風格單品。UNIARTS桃園旗艦店內為顧客布置了超chill的造型區域，大面落地鏡讓人現場立刻檢視單品搭配合適度，一旁還有歇腳椅，逛得腳痠還能稍作休息。只見穿搭功力一流的小孟，在店櫃逛了一圈就挑選到遮陽必備的草帽、輕巧好看的包包，最後再戴上大墨鏡為整體造型畫龍點睛，隨時準備好出發去海邊、民宿玩，接受來自姐妹們的穿搭稱讚，成為人群中的亮眼焦點。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Uniarts搜羅來自全球的質感美包，統領廣場桃園旗艦店更設有漂亮的試背區。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼主播小孟一下子就在Uniarts買到度假需要的包包、帽子跟太陽眼鏡。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

2ndSTREET TAIWAN：#挖寶二手好物、#環保永續、#精品超低折扣

身為時尚指標的小孟笑說要當個「時髦少女」可不是狂買新品就夠了，而是要懂得創造出自己的獨特時尚品味，很多時候二手好物因為不容易撞衫撞包，反而更能搭配出令人眼前一亮的造型。統領廣場近期登場的新櫃「2ndSTREET TAIWAN」就是主要販售二手服飾鞋包配件的店家，環保收購可堪用的衣物，讓它們從「不被需求」的場所傳遞到「被需要」的地方，經過清潔整理後再上架，「追求全新，不如由你來創新」的概念，希望來店的客人都能發揮創意賦予穿搭新意義，讓二手品重獲新生命，也因二手品特性讓每一次的相遇都是「一期一會」，錯過只能殘念哭哭！統領廣場的「2ndSTREET」走道寬敞、動線流暢，小孟在這裡也挖到了不少復古感洋裝、襯衫等當季服飾，店內玻璃櫃中還有許多一線精品大牌的包包皮夾等，不論是皮質或五金的保存狀況都非常良好，小孟大推給想無痛入手精品的女孩們。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2ndSTREET的二手好物雖然非常多，但排列整齊分類清楚，讓人逛起來很輕鬆。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2ndSTREET的二手品，不論是平價或是精品等級，都經過店家精心打理過，貨物狀態非常好。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

全新換裝誠品書店：#木質風格設計、#櫥窗展示、#exPO文創平台

不只外在打扮跟緊時尚潮流，身為文藝少女的小孟認為內在也必須時刻保持「時髦」，最簡單的方法就是閱讀，來到位於4樓、近期全新換裝的誠品書店，首先就先被日系百貨風格的木頭質感裝潢吸引，簡潔設計配上溫潤色調，讓人走進空間心也跟著放鬆慢了下來，小孟笑說自己到誠品必看的就是暢銷書榜單，做為專業新聞從業者，時刻都要把握住流行脈動。一邊翻閱書籍品聞書香、走逛在誠品書店中也能聞到空氣中飄散的木質清香，身心都超級享受。在誠品旁還有exPO文創平台，精選各式日常文創生活好物，像是MIT品牌「oooh」，一系列洗護手產品，精緻小巧包裝加上多彩繽紛的顏色，讓小孟驚呼「卡哇依」！不論是自用還是送禮絕對能讓人發出「喔！喔！」的驚喜讚嘆聲。為了慶祝誠品書店新裝開幕，即日起至7/24止，消費滿額贈限量誠品獨家色鉛筆、大馬士革玫瑰皂，滿千再送100元電子抵用券，週末還會加碼​贈誠品會員限量口罩。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼4樓全新改裝的誠品書店，木質風格設計讓空間氛圍變得沉靜恬適。

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場NEW opening拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼誠品書店旁還有exPO文創平台，精選不少設計感好物，等著消費者來發掘。

▲▼桃園,統領廣場,NIKE,誠品,KlassiC.,Uniarts,2ndSTREET,主播。（圖／後製合成）

統領廣場不愧是被在地人譽為集優雅時尚於一身的百貨公司，讓小孟光是在裡面走逛試穿、拍照打卡，就像進入了多重時空般到處穿越、處處都有驚喜！但你以為統領廣場就只有這些嗎？NONONO～還有桃園獨家威秀影城、電玩遊戲專門店以及好幾層樓的美食天堂等著你，讓人逛好逛滿一整天都捨不得離開。

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關鍵字：

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