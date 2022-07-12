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華航8／2起全航線改「行李計件制」　經濟艙可託運46公斤

▲自8月2日起購票搭乘華航/華信國際線班機，全航線實施行李計件制。（圖／華航）

▲自8月2日起購票搭乘華航/華信國際線班機，全航線實施行李計件制。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

出國搭機福音！中華航空宣佈，自 8 月 2 日起購票搭乘華航/華信國際線班機，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運行李額度，經濟艙旅客最多可託運兩件各 23 公斤行李；豪華經濟艙也優於業界，可託運行李兩件各 28 公斤。

華航表示，全航線行李計件制以 8 月 2 日開票日為準，除原先已採計件制的往返美國、加拿大等航線，亞洲、歐洲及大洋洲航班也由計重制改為計件制，免費託運行李額度統一規範，可讓旅客清楚了解行李託運數量限制。

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全航線商務艙調整為兩件託運行李各 32 公斤，豪華經濟艙兩件託運行李各 28 公斤，經濟艙則依航線及不同票價產品最高可享有兩件託運行李各 23 公斤。另外華夏會員包括晶鑽卡、翡翠卡及金卡旅客，也將全航線適用計件制額外免費託運行李禮遇。

華航已分階段啟動行李服務升級計畫，往返歐洲、澳洲及紐西蘭等大洋洲航班於 8 月 1 日(含)前開票，免費託運行李額度提高 10 公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享 46 公斤行李額度。

另外也提供計重制託運行李超重費率優惠，往返亞洲航線超重費率調整為每公斤8美元，往返歐洲、大洋洲航線調整為每公斤 10 美元。

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華航行李託運

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