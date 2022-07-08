回收咖啡渣變身毛毯！華航「永續示範航班」獲獎　環保商品今開賣

▲華航永續示範航班使用永續環保商品，包括救生衣至環保袋等。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

華航推出「永續示範航班」執行上百項環保及減碳作為，機上使用永續服務用品，包括功成身退救生衣製成環保旅行包、回收咖啡渣製成毛毯，獲天合聯盟兩大大獎，華航今也宣布相關環保永續服務用品將自7/8下午2時開賣。

中華航空表示，華航響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」（The Sustainable Flight Challenge, TSFC）所推出的永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近兩成約10公噸，相當於造林25座籃球場，獲天合聯盟「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」雙料大獎。

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華航表示，為喚起旅客實踐環保概念，特別將永續服務用品從機上帶到日常生活，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用100%單一回收保特瓶紗製作具設計感與功能性的「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，將於7/8下午2時起在華航eMall官網限量開賣。

▲華航永續示範航班使用永續環保商品，包括救生衣至環保袋等。（圖／華航提供）

華航表示，永續示範航班的航路節油規劃、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，均以ECO服務為核心理念，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等。永續示範航班較一般航班廢棄物減量近8成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾9成，在旅客協助下，成績超乎預期，未來也將在可行範圍內，逐步推展永續示範航班相關作為。