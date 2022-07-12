衛福部新書發表是「選前畢業典禮」？陳時中：連在一起不公平

▲集中檢疫所防疫紀錄「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台北市長參選人、衛福部長陳時中今（12）日參加衛福部新書《戰疫堡壘》發表會，被問及是否代表政務官畢業典禮？陳時中表示，不能這樣講，「把這本書與選舉在一起很不公平」，書中是講集檢所人員辛勞。另被問及辭職時間以及接班人選？陳時中表示待中執會決議，接班人選「還沒有」。

衛生福利部在上午舉辦集中檢疫所防疫紀錄專書「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，由部長陳時中感謝集中檢疫所所有第一線工作人員，為防堵新冠肺炎在台灣傳播，站在疫情最前線阻擋疫情擴散，守護全臺民眾。

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2019年底，新冠肺炎疫情開始在國際間不斷延燒，台灣在2020 年1月設置第一間集中檢疫所，阻絕境外病毒進入社區。而集中檢疫所除了用來安置入境檢疫的旅客，亦收住如敦睦艦隊、航空機師、科技廠移工等群聚事件民眾，另肩負各部會專案如外籍師生、移工及漁工等來台的入境檢疫重擔，2022 年全台整備高達2萬1600間房，工作人員全年無休。

醫福會執行長王必勝說，疫情這兩年多來，陳時中部長最常說的一句話就是「擴大、擴大、再擴大！」。在行政院的支持協調下，各部會盤點宿舍、訓練所等場地，持續廣設集中檢疫所，所有準備似乎就是為了應付這次Omicron變異株對台灣造成的衝擊。

截至2022年6月，指揮中心共徵用 63 問集中檢疫所，動員21家部屬醫院和療養院、一家市立醫院、2家國軍醫院、4家國立大學所屬等醫院，工作人員不僅包括醫護人員，也集結軍警和各後勤單位，每一位投入的工作人員均扮演重要角色，共同守護台灣。而截至2022年6月30日，全台集中檢疫所累積收住 11萬2千餘人，一共攔截3萬2千多名確診者。

陳時中說，各家集中檢疫所的無名英雄們雖然來自不同背景，但大家不斷溝通凝聚向心力，彼此之間達成合作默契，唯一目標便是阻擋可能的感染者，這是集中檢疫所最重要的使命，他也感謝台中市長盧秀燕，在首批武漢包機返台時，義無反顧扛下中部集檢所開設與收容任務，雖然能體驗到各地方政府承受壓力，但第一個的好處是「歷史會記得」。