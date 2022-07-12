Yahoo奇摩購物七夕折扣狂殺　聯手AFTEE先享後付血拚零負擔

▲七夕要來了，Yahoo奇摩購物與AFTEE先享後付共同推出情人節活動，不僅眾多商品優惠，還能先收貨後付款，快把好消息跟閨蜜們分享。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

七夕即將到來，想好為另一半準備什麼禮物了嗎？小資女、學生黨口袋不深也別慌，Yahoo奇摩購物中心陪大家一起度過浪漫情人節，從即日起天天提供爆款好康商品，買了再賺購物金回饋，還有旅遊金贊助放閃小旅行，加碼再抽純真鑽石項鍊，讓人現在就想滑手機買起來，Yahoo奇摩購物中心還與AFTEE推出先享後付方案，只需要有手機號碼就能使用BNPL（Buy Now, Pay Later）付款方式，而且整個過程只要10秒極速結帳，提供熱愛網購的民眾全新選擇。

▲AFTEE先享後付操作簡單沒有門檻，適合所有人使用。（圖／業者提供）



Yahoo奇摩購物中心考量各式消費者購物需求，除既有的付款方式外，還與AFTEE合作推出貼心的先享後付，就像是最貼心的購物執事（意指細心周到的管家），有了它，後續結帳付款都能放心交付輕鬆搞定，操作簡易沒有門檻，只需要思考網購到底想買什麼就好！

貼心行為1：來自日本深受信賴，有多年實戰服務經驗

AFTEE先享後付服務是來自日本知名的BNPL公司，擁有超過20年經驗及Knowhow，為了解決網購族消費時產生的困擾，而致力推動的支付服務。

貼心行為2：手機10秒極速結帳、收貨後付

AFTEE先享後付是只需要電話號碼即可使用的BNPL，先收到商品確認滿意了，14天內再付款就好；而且沒有信用卡也能買，想隨時隨地買個小禮物耍浪漫，滑滑手機就能輕鬆購物。

貼心行為3：付款方式多元免手續費，誰都能用使用零門檻

AFTEE先享後付服務，無卡族能用，可說是完全沒有使用門檻，想用就用，加上付款零手續費，累積下來也是小省一筆，繳款只需趁著到四大超商買個咖啡時順便繳，或透過ATM／網銀轉帳也可以完成。

貼心行為4：APP方便管理明細，會員再享自由分期結帳

七夕想給情人一連串的禮物驚喜，或是Yahoo奇摩購物中心太多夢幻好物下殺必須入手，想一次性管理購物帳單，還可以下載使用介面超直覺的AFTEE APP，成為會員就能透過APP確認各訂單細節，最長45天後再付款，最棒的是擁有分期付款選項，自由選擇分期次數，最高可分24期，真正實現無痛快樂購物體驗。

提供全新付款方式，Yahoo奇摩購物中心也祭出多重優惠給精打細算的小資族，購物金、旅遊金通通一次到位，甚至還有應景的鑽石50分鑽戒。手機滑開APP，即日起包括服飾、內睡衣、美妝、精品、鞋包、運動等指定類別人氣商品，祭出限時折扣下殺，給戀人驚喜送禮不用花大錢，小預算也能買到大心意！

▲單身女子也能趁這波活動入手心儀單品，好好寵愛自己，享受人生趁現在。（圖／取自免費圖庫pexels）

即日起至7/17Yahoo奇摩購物中心指定類別單日滿1000登記送100購物金（限量），全站單日滿1000登記抽13140旅遊金10名；7/18至7/31則是指定類別單日滿2000登記送300購物金（限量），7/18至8/4全站單日滿1000登記抽17520旅遊金10名。

七夕當週8/1～8/4，Yahoo奇摩購物中心全站單日滿2000登記送400超贈點（限量），全站單日滿2萬登記送1500超贈點（限量），以上擇優回饋。不只買就送點數回饋，更抽獎贊助旅遊金，讓人出門玩樂為感情加溫；即日起至8/4，全站單日只要滿1000，就大方加碼抽純真鑽石50分鑽戒一名。

▲Yahoo購物情人節期間限定活動，買就抽旅遊金。（圖／取自免費圖庫pakutaso.com）

使用Yahoo奇摩購物中心APP下單，結帳畫面選擇「AFTEE先享後付」，順著畫面指引輸入手機號碼，再按下發送簡訊認證碼，並把簡訊認證碼輸入至指定欄位，確認清楚消費內容與金額，即完成結帳。之後可選擇超商付款或ATM／網銀轉帳，或選加入會員，則可使用月結模式付款。而至8/4前使用AFTEE結帳，最高還能現折25%（最高現折250元），下載AFTEE APP註冊再送77元。

Yahoo奇摩購物中心-77放閃攻略活動頁：https://bit.ly/3nNPBZx