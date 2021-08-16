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龍門金剛邂逅飛天仙女！　河南衛視七夕奇妙遊串連古今星空浪漫

記者魏有德／綜合報導

大陸《河南衛視》13日既《唐宮夜宴》、《元宵奇妙夜》、《清明奇妙遊》及《端午奇妙遊》等「中國節日」系列節目，推出情人節應景戲碼《七夕奇妙遊》，再度獲得網友讚賞。其中，龍門石窟AR實景搭配從天而降的飛天仙女及走出現時的龍門金剛最為引人注目，尤其是金剛的定格姿勢，更是塑像百分百原味呈現。

▲河南衛視情人節節目《七夕奇妙遊》。（圖／翻攝河南衛視）

▲《七夕奇妙遊》唐代飛天仙女從空中緩緩降落。（圖／翻攝河南衛視）

《七夕奇妙遊》節目共演出30分鐘，承襲傳統節日系列，該節目採用「傳統文化+現代科技」的路線，把舞蹈、國樂、戲曲、詩詞等元素排列組合，使用AR效果結合龍門石窟、應天門、九洲池、洛邑古城等洛陽的風景名勝，透過「唐宮小妹」IP串連整個節目。

劇情開場描述一位身處大陸太空站的女太空人唐小天在太空中偶遇一位飛天神女，進而展開一段奇妙旅程。這場浪漫的「七夕幻夢」序曲，便是由霞光照亮斑駁的龍門石窟雕像揭開。

▲河南衛視情人節節目《七夕奇妙遊》。（圖／翻攝河南衛視）

▲龍門石窟內的金剛。（圖／翻攝河南衛視）

隨著場景變換，龍門石窟內亮起佛光，飛天仙女緩緩飄落，幻化出數名分身，手中拿著各式古樸樂器，彷彿石窟中的飛天塑像擬化真人，有的凌空飛舞、有的變身侍從護法、有的奏樂、吟唱、舞蹈，呈現曼妙舞姿。

緊接著，一道天門打開，龍門石窟內與飛天齊名的的龍門金剛登場。金剛們或站或臥，連定格的姿勢都是從洞窟既有的金剛塑像中拓印而來，在鏡頭前原汁原味呈現。值得注意的是，飛天與金剛最終幻化金色塵埃，附於龍門石窟內的雕塑上，同時，唐宮小妹唐小天也被飛天一把拉入唐朝盛世期間的洛陽城。

▲河南衛視情人節節目《七夕奇妙遊》。（圖／翻攝河南衛視）

▲河南衛視情人節節目《七夕奇妙遊》。（圖／翻攝河南衛視）

最終，唐小天在洛陽城遇見月老，看見千年前星空上的牛郎、織女星，串起《七夕奇妙遊》的浪漫劇情。《七夕奇妙游》總導演李鵬表示，古人對星空浪漫的想像延續到現代，「探月工程叫嫦娥，空間站（太空站）叫天宮，中繼衛星叫鵲橋，這些命名都承載中華民族對天空的美麗憧憬，展現家國情懷。」

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