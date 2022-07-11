台灣成為東亞「最快樂國家」原因　韓媒分析：與政黨輪替有關

▲聯合國《世界幸福報告》（World Happiness Report）台灣是東亞最快樂的國家。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

根據聯合國3月發布的《世界幸福報告》（World Happiness Report），台灣是除了中東國家之外，最幸福的亞洲國家，南韓媒體對此分析，台灣排名位居東亞第一的原因，跟2016年的政黨輪替有關。

台灣今年的幸福指數為6.512分，在146個國家中排名第26位，排名在台灣國家之前的亞洲國家為第9名的以色列、第21名的巴林、第25名的沙烏地阿拉伯，不僅超越第72名的中國，也超越第54名的日本和第59的南韓，成為東亞最快樂國家。

「韓民族日報」報導指出，聯合國快樂報告評估依據包括人均GDP（基於購買力）、社會支持（受訪者遇到麻煩時是否有人可幫助）、健康預期壽命、是否能自由選擇生活、慷慨程度（受訪者上個月是否曾捐款），以及貪腐程度（根據受訪者判斷貪腐在社會上是否普遍）。

報導指出，台灣的幸福指數並非一直位居亞洲領頭羊的地位，在2013年的報告中，南韓和台灣的得分均為6.2分，全球排名第40位左右。

▲南韓媒體分析，台灣幸福指數的轉變與2016年政黨輪替有關。（圖／記者李鍾泉攝）



儘管經濟的壓力和中國軍事威脅越來越大，台灣人為何還能維持幸福指數？南韓國會未來研究院6月29日發布「國民幸福焦點」報告，分析台灣人變得快樂的原因，這一轉變發生在2016年權力從國民黨轉手給民進黨時，

報告稱，就在2010年代初，社會不信任在台灣人中十分猖獗，年輕人嘲笑台灣是「鬼島」但在蔡英文就任總統後，無論是透過最低工資和其他有利於工人階級的政策，以及對半導體和其他關鍵產業的戰略支持，台灣開始恢復其社會和經濟活力。

未來研究院數據中心負責人許鍾浩（音譯）表示，分析這6種幸福指標每年的變化，發現帶動台灣人幸福指數上升的指標是「物質生活水準」、「社會支持」和「自由選擇生活」。

最引人注目的是經濟快速增長帶來的生活品質改善，儘管發生了 COVID-19 大流行，但在過去2年中，台灣的出口比以往任何時候都要強勁，南韓經濟在2020年步履蹣跚，出現負成長，但台灣經濟增長迅速，2020年為3.1%，2021年為6.28%。

▲台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也因此擴大了公民的社會自由。（圖／記者李毓康攝）



台灣政府利用國家經濟的成功，通過提高最低工資保障和育兒補助來加強社會安全網，同時，還通過對性別和少數族裔等身份政治問題採取開放的態度，擴大了公民的社會自由，例如，2019 年，台灣成為第一個將同性婚姻合法化的亞洲國家。

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