超堅固軍規手機登場　三星XCover6 Pro 7／15在台上市

▲三星5G軍規版三防機 Galaxy XCover6 Pro。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

三星今宣布推出5G軍規版三防機Galaxy XCover6 Pro，其具備進階強悍效能及堅實耐用性，符合MIL-STD-810H美國軍規裝備標準、IP68防水防塵認證，及可拆卸式電池，客製按鍵等一系列便利輔助功能，助力企業用戶及廣大消費者迎戰嚴苛的業務需求。預計於7月15日在台上市，單機建議售價19,900元。

Galaxy XCover6 Pro符合MIL-STD-810H軍規標準、IP68防水防塵等級認證，螢幕搭載高強度Corning® Gorilla® Glass Victus®+，能承受惡劣天氣、垂直跌落，及現場作業環境的其它危險因素，展現無與倫比的耐用性。不論是物流業者於送貨途中，可能面臨突如其來的狂風暴雨；或長期處於塵土飛揚場域的工程人員，均能從容應對。如作業環境須時常佩戴手套，Galaxy XCover6 Pro亦具備手套觸控模式，可強化觸控操作靈敏度。

若是須長時間外出、移動的工作型態，用戶可借助Galaxy XCover6 Pro的可拆卸式電池，讓手機隨時處於滿電狀態，支援15W閃電快充及POGO充電座，減少額外插拔的時間。此外，為滿足各行各業的多元需求，Galaxy XCover6 Pro亦搭載客製按鍵功能，能根據業務需求，設定一鍵開啟特定應用程式，還可化身為對講機按鈕，快速與同事溝通。

Galaxy XCover6 Pro為XCover系列首款5G機種，用戶可以更快的速度應對緊急狀態、即時接收市場動態，或與公司團隊高效合作。搭載強悍六奈米處理器、120Hz螢幕更新頻率、6.6吋超大螢幕。