首例防疫險詐騙！自刻官印揪親友團「假隔離」　無良保險員爽吃紅

▲彰化查獲首例保險員詐領防疫險理賠金案，彰化地檢今日偵結說明。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／彰化報導

彰化查獲首起詐領防疫險理賠金案，梁姓男子本身就是保險業務員，竟偽造衛生局隔離通知書，分別向台產與國泰詐領10萬、2萬理賠金，還「分享」給6名親友一起犯法，自己還拿到吃紅。彰化地檢署今(11)日偵結，檢察官考量6人坦承犯行且將理賠金退回被害公司，予以緩起訴1年，並繳交6到20萬不等處分金到公庫。

梁姓男子因為工作關係對於保險理賠相當熟悉，去(110)年5月他先偽造一張隔離通知書還去刻印衛生局防疫專用章，分別向台灣產物保險公司與國泰產物保險公司申請10萬與2萬理賠金。

▲梁姓保險員偽造隔離通知書，還偽刻衛生局專用章。（圖／彰化地檢署提供）

不料梁男食髓知味，又幫蔡姓、鐘姓等6名親友申請，事後還收到1到4萬不等的「分紅」。直到去年12月梁男又想幫不知情的姊姊申請，被台產保險公司發現有異狀，去函彰化衛生局後發現是偽造隔離通知書，事情才曝光。

彰化地檢署今(11)日偵結，認為梁男等6名被告涉犯詐欺以及行使偽造文書等罪。不過偵查中得知被告將詐領金額返還被害的2間保險公司，且被害公司同意檢方予以緩起訴處分，考量被告等人態度良好、無前科，加上詐領金額非鉅款，緩起訴1年，6人分別需向國庫支付6到20萬不等緩起訴處分金。