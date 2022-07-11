情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」　79秒尷尬片瘋傳氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一對年輕情侶日前投宿台北市中山北路某飯店，一時興起跑到走廊上「辦事」，結果房門自動關上並上鎖，全裸的2人只能尷尬向飯店員工求助，沒想到事後這段79秒的走廊性愛影片被傳到網路上，他們懷疑是飯店內有人惡意流出監視器畫面，不排除將對此提告。

▲情侶在飯店走廊激戰，沒想到被反鎖在房間外，相關監視器畫面也被傳到網路上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

根據《自由時報》報導，這對情侶在某個週二投宿該飯店，並於凌晨2時許偷偷跑到走廊上嘿咻尋求刺激，結果做到一半房間門自動關上，2人全身赤裸被反鎖在門外，不得已只好向飯店員工求助；沒想到尷尬的事情還沒結束，他們事後發現網路上瘋傳一段79秒的性愛片，主角正是2人，懷疑是飯店內有人惡搞，將監視器畫面外流，雖然飯店方面表示不清楚此事，但他們不排除會對此提告。

不過，這對情侶的行為雖然涉犯公然猥褻罪，但流出影片者也有可能面臨刑責或遭提告求償。依據《刑法》第 235 條規定，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金」。

此外，轉傳影片的人也有可能挨罰。本站曾報導《小情侶娃娃機店「激戰42秒」影片外流 2男PO臉書下場曝》，涉案的陳姓及黃姓男子互不認識，也不是夾娃娃機店的老闆或員工，但他們各自在臉書上傳情侶的性愛影片，最後1人以7萬元達成和解，另1人則因為沒有和解，加上當事人未成年，被新北地院依法判處2個月有期徒刑。