陳時中自爆戒菸期間「偷抽雪茄」　6／1抽最後一口才決心戒掉

▲衛福部部長陳時中出席戒菸就贏活動。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中日前餐死國健署舉辦的「戒菸就贏」活動，活動截止時一度「宣稱成功」，但秘書不承認，今陳時中親自出席頒獎典禮，上台自爆自己當時沒抽菸，但是有「偷抽雪茄」，所以秘書堅持不承認他戒菸成功。不過他也表示，之後二度戒菸就真的從6/1最後一口菸到現在都沒有抽過了。

陳時中日前參與戒菸活動時，多次直言「真的很難」，活動截止時也僅宣稱成功，主辦單位之一的董式基金會菸害防制中心主任林清麗透露「部長靠意志力戒菸太辛苦了。」

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陳時中今下午親自出席戒菸就贏頒獎典禮，並親自頒出首獎30萬。他也大方分享自己這次參加戒菸的心路歷程，他說「本來第一段就宣稱成功，但是秘書說沒有，她監督我很緊，不過剛好辦公室有兩根人家送的雪茄，我就每天點幾口抽一下。」

談到因為有偷抽雪茄，秘書不願承認他戒菸成功一事，他笑說自己當時還想「硬凹」，把香菸比喻成「老朋友」，雪茄比喻成「新朋友」，他強調「當時堅決一根菸都沒有抽，跟老朋友都沒見面，交新朋友是另一回事。」自曝硬凹事蹟讓現場參與者笑聲不斷。

經過第一階段，陳時中也決定進戒菸入第二階段。他直言「展開第二階段戒菸的過程中也確診了，在家裏隔離，也知道抽菸者新冠肺炎重症風險會增高，所以從6/1抽最後一口菸到現在都沒有抽了。」算下來至今已戒菸滿1個月。

談到戒菸，陳時中也坦言「確實是一件非常困難的事情，老是抽一陣子，又戒一陣子，但戒菸就是自己要引以為戒，才能長長久久。」他也透露，自己都沒有用藥，就是靠自己毅力，其實是一念之間。

他也自嘲，以前都跟自己說「再抽一支就好」，現在也是一念之間就改變了，想要抽菸就想說「下次再抽就好」，一次一次就過去了，自己的身體要自己顧，也要顧及家人的二手煙和三手菸危害。最後媒體也追問「選舉和戒菸哪個難？」他則大笑三聲未回答。

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