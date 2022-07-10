我要找媽媽！桃園男童思母心切邊哭邊攔車　警呵護開導化解心結

▲10歲男童獨自欲攔車北上找母親，外婆急忙前來尋找。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園10歲男童思母心切在街上邊哭邊攔車，欲找在台北工作的媽媽，民眾發現報案，員警了解男童原委後準備帶回派出所安置，突然有位宋姓老婦急急忙忙跑來，原來是男童外婆，因為女兒在台北工作才會托她照顧，員警安撫勸說男童隨同外婆一同去安親班上課，下課後一同至派出所感謝員警的幫忙，也因為與媽媽通電話後，男童心情變好了，表示不會再有類似情形。

▲男童在員警開導下由外祖母帶往安親班。（圖／蘆竹警分局提供）

9日下午蘆竹分局南竹派出所警員黃韋翔在蘆竹區忠孝西路執行取締交通違規勤務時，熱心民眾告知有小男童一直在馬路上攔車，拜託駕駛人載他去台北，希望員警幫忙給予協助；黃員四處搜尋找到攔車的男童哭哭啼啼說要找媽媽，黃員安撫男童情緒見並準備載回派出所之際，見一位老婦人神情慌張跑過來，原來是男童外婆宋姓婦人。

宋婦表示，女兒最近在台北趕工作很忙碌，請其代為照顧，惟男童非常黏媽媽，這次又因為過於思念媽媽，不願去安親班上課偷跑，攔車拜託駕駛人載他去台北尋找媽媽。

▲與母通過電話化解思母情緒的男童開心比YA。（圖／蘆竹警分局提供）

黃員勸說男童，媽媽工作賺錢，想媽媽可以用視訊方式，希望他作乖寶寶不要讓媽媽及外婆擔心，如果攔車發生意外，媽媽也會難過的，經黃員耐心安撫與教誨之下，男童乖乖隨同外婆去安親班。下課後，男童與外婆一起至派出所感謝黃員，表示以後不會再發生類似的行為，還開心與黃員合影。