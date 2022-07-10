民進黨今擬徵召林佳龍　侯友宜超酸：歡迎真心愛新北的人來做事

▲侯友宜市長。（圖／新北市府提供）



記者羅婉庭／新北報導

民進黨選舉對策委員會於今（10）日下午預計徵召交通部前部長林佳龍，外界認為總統蔡英文將扮演要角，可能動用國家行政資源，打出總統級選戰。對此，新北市長侯友宜語帶諷刺表示，歡迎任何人真心的愛新北，來為新北市做事。

民進黨今下午將舉行「推薦新北市長候選人」民進黨籍縣市長聯合記者會，正式提名雙北受長參選人林佳龍、陳時中，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人都將出席，另屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅、基隆市長林右昌則將透過影片，表達對林佳龍的支持。

對此，侯友宜上午受訪時盤點了自己過去的重要政績，強調「我一步一腳印努力的做好市政建設，相信新北市民心裡很清楚」。至於選戰規劃，侯友宜說，新北市如同台灣的縮影，非常多東、南部移入的鄉親們，新北與外縣市市政合作長年來非常緊密，因此無論是哪一個縣市，只要能夠創造共好、共榮，新北都會持續與他們並肩作戰，一起發展。

另外，新北市議員參選人卓冠廷力挺「前長官」林佳龍，稱「一等的市民要配一流的市長」，侯友宜對此表示，他在新北市12年的時間中，從第一間公共托育、托老，以及國民運動中心、友善公園、整飭五股垃圾山、三環六線建設、都市更新、提出新北市2030願景規劃等大小事，守護新北12年，努力的做事，市民都會看在眼裡。