馬拉邦山區驚險車禍！駕駛路況不熟　撞破護欄墜15米山坡2傷

▲彰化楊姓駕駛疑似路況不熟，駕小貨車在馬拉邦山區衝破護欄，摔落15米深山坡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

從事園藝的楊姓男子和邱姓友人從彰化到苗栗大湖鄉東興村洽談工作事宜，9日深夜返途疑似路況不熟，駕駛自小貨車在馬拉邦山區產業道路翻落15米深的邊坡山谷，楊男多處擦挫傷疑似有骨折情形，因嘴部有受傷流血，無法實施酒測，委由醫院抽血檢驗，邱姓乘客身體多處擦傷無大礙。

轄區大湖警分局南湖派出所於111年7月9日22時10分許接獲通報，在東興村馬拉邦度假山莊附近有一部自小貨車掉入山谷，南湖派出立即派遣警員薛景陽及陳信安前往現場協助救援，警、消人員、義消及熱心民眾到達現場發現車輛卡在山坡樹叢間，初步了解，楊姓駕駛因路況不熟，下坡時衝撞路邊水泥護欄後整車翻落約15公尺山坡，救護人員放下繩索合力將楊姓駕駛拉起，意識清醒但身體多處擦挫傷，疑似有骨折情形，且嘴部受傷流血，現場無法實施酒測，警方委託苗栗大千醫院抽血檢驗。邱姓乘客身體多處擦傷無大礙，也一併送往苗栗大千醫院治療。

警方初步調查，35歲的楊男是從彰化到苗栗大湖鄉東興村洽談工作事宜，返家途中疑似因路況不熟悉，操作不慎而翻下邊坡墜入山谷，所幸被樹叢擋住才沒有發生更嚴重傷害，經醫院抽血檢測，已排除酒駕。警方呼籲，行經陡峭狹窄的山區道路，一定要先詢問在地民眾路況，謹慎慢行才能確保平安。

▲▼彰化楊姓駕駛疑似路況不熟，駕小貨車在馬拉邦山區衝破護欄，摔落15米深山坡。（圖／記者蔡文淵翻攝）