黃偉哲為親子家庭創意讀經頒獎　肯定其促進家庭和諧幼兒發展

▲台南市阿爾法兒童讀經協會，舉行「親子創意百遍讀經頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲為傑出的讀經親子頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市阿爾法兒童讀經協會，9日於東門巴克禮長老教會舉行「親子創意百遍讀經頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲為傑出的讀經親子頒獎，鼓勵透過共讀促進親子溝通、家庭和諧。



市長黃偉哲表示，其實敬拜上帝教導我們存好心、做好事，人生才會覺得圓滿，兒童讀經從小開始，就知道明辨是非，也能養成很好的習慣，謝謝協會辦理這麼好的活動。





阿爾法兒童讀經協會理事長李瑞香牧師表示，秉持吳道昌長老創辦初衷「百遍讀經、世代蒙福」的理念，舉辦「親子家庭創意百遍讀經」活動，參與者可向協會索取《箴言──聖經朗讀本系列》，朗誦並錄製成3分鐘影片後，上傳至個人YouTube頻道，並轉傳至「兒童百遍讀經」社群，以獲得參加資格、免費索書、示範朗誦影片等，績優者將獲贈特選讀本或禮品。





「讀經教育」是古猶太民族及華人私塾教育所使用的方式，透過吟誦及反覆朗讀將經典銘記於心。阿爾法兒童讀經協會致力於聖經讀經教育的推行，結合猶太民族讀經教育的精髓，重新恢復奠基於「家庭」的聖經讀經教育，刺激訓練小孩自幼的記憶力與閱讀能力，同時增進良好的親子溝通，進而培養人才造福世界。協會也將於9月17日舉辦2022阿爾法聖經朗誦節，歡迎大家踴躍參與。