澎湖單日2意外！凌天航空組員忍餓送傷患　打開晚餐感動到哭

▲澎湖凌天航空組員因昨日發生2起意外，忙到沒時間吃晚餐，由高雄同事代為準備餐點，結果在回程時打開餐點，竟驚喜發現有民眾的感謝紙條，讓他們感動不已。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者郭玗潔／澎湖報導

昨日澎湖發生2起遊客意外事件，讓負責澎湖緊急醫療後送服務的凌天航空勤務不斷，過晚餐時間都還沒吃晚餐，直到晚間從高雄站返回時，帶著小港站同事幫忙準備的肯德基，發現裡面竟多一包炸雞，上面寫著「謝謝你們的奉獻，炸G請你們吃，辛苦了、加油！！」，讓凌天航空組員們感動到想哭，直說這是肯德基的洋蔥圈。

昨日澎湖意外頻傳，1名66歲男性下午在隘門沙灘溺水，到院前已無呼吸心跳，送醫搶救後恢復生命跡象；另一位來自台中的遊客則因突然倒地且心跳停止，送醫急救後緊急置放心臟支架，2位遊客後由凌天航空協助緊急後送。

凌天航空於臉書表示，昨晚間進行航機清消及任務後整備，剛要準備用晚餐，約莫21:00前後再次接獲空審中心緊急醫療任務通知，一位溺水後又恢復心跳的病患急需送往高雄接受治療。

由於勤務不斷，凌天航空的組員以傷患為優先，沒時間吃晚餐，由高雄站的同仁幫忙準備肯德基帶回，結果回程時，組員在餐點中發現多了一包炸雞，裡面還有一張民眾匿名加油打氣的紙條，上面寫著「謝謝你們的奉獻，炸G請你們吃，辛苦了、加油！！」，讓凌天航空組員們感動不已，直說這是肯德基的洋蔥圈，辛苦都值得了。