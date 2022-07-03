獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

▲高雄市一名導遊吉哥表示，這次帶團到澎湖，被遊覽車業者就地加價 。（圖／投訴者提供）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著暑假開始同時澎湖花火節的魅力，讓不少人選擇衝澎湖，不過卻有高雄一名專業導遊向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己在6月30日帶團到澎湖，遭到遊覽車司機坐地加價，30公里的路程卻要求要6000元的車資，讓這名導遊非常不高興，呼籲澎湖縣政府要正視「旅遊亂象」，同時民眾到澎湖旅行之前，也要先問清楚價格，才能避免不必要的糾紛。

一名在高雄的導遊「吉哥」向《東森新媒體ETtoday》投訴，他在6月30日帶40人團搭船到澎湖旅行，客人要求前往澎湖赤崁的一家餐廳用餐，他跟遊覽車司機說的時候，沒想到司機竟然表示，從馬公港開到赤崁來回，得要額外收費6000元，吉哥透過google搜尋之後，發現路程來回僅要30公里，比公定行情來回2400元，明顯多了3600元。

吉哥說，當時他回遊覽車司機：「你也太誇張了吧，去程15公里，回來15公里竟然要收6000塊，也太扯了」！沒想到遊覽車司機竟然回他：「澎湖就幾家遊覽車業者，大家都一樣」，讓他一時間都不知道該回什麼，最後是客人有認識餐廳老闆，老闆知道這件事後，另外請車來載他們，才解決了這個問題。

▲導遊吉哥表示同業提供的收費表，單趟明明只要1200元 。（圖／投訴者提供）

▲導遊吉哥透過google，發現路程來回只要30公里 。（圖／投訴者提供）

吉哥也透露，前往澎湖旅行似乎有點「亂」，「我們這次帶團去旅行，你會發現離島很多業者都說一套做一套，有包括去玩東海的旅程，本來講好7點開船，臨時跟你說要提早很早，因為他後面還有其他客人，就會發現澎湖在這邊觀光的管理，做得相當不好，就是他們很多業者就是亂搞」。

吉哥也呼籲澎湖縣政府應該要注意這樣的情況，避免影響澎湖旅遊的聲譽，同時民眾如果要前往澎湖旅行之前，費用問題也要先講清楚，最好訂立相關契約、依據，才不會到了目的地發生「消費糾紛」，惹了一肚子不開心。