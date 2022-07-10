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炎炎夏日解熱密技！歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援

▲▼歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援 。（圖／業者提供）

▲夏季高溫難耐，必須入手涼夏神器改善居家空間舒適度。（圖／Pakutaso）

消費中心／綜合報導

台灣夏季氣候高溫難耐，長時間處於爆汗悶熱狀態，不僅工作效率大幅降低、情緒易怒浮躁，若家裡有老人小孩也可能會影響健康。想要維持居家環境涼爽舒適並不難，歌林精選4大涼夏必備神器，巧妙搭配不同家電使用更節能，輕鬆打造酷涼零死角的美好宜居環境。

涼夏家電必備神器1：RK03系列冷氣CP節能強效勁耐用

▲▼歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援 。（圖／業者提供）

▲歌林RK03系列冷氣採智能變頻，吹涼還能兼顧節能省電。（圖／業者提供，下同）

氣候變遷影響，夏季氣溫年年創新高，身處沒有冷氣的環境容易心浮氣燥，有專家研究指出，透過冷氣讓室內維持在乾爽舒適的溫度好處多，包含提升睡眠品質，甚至降低代謝疾病風險，對身心健康皆有益。

歌林RK03系列冷氣採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，可節能省電並享貨物稅退稅補助。採用新式R32環保新冷媒具節能減碳及迅速冷房效果，並有銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒等四道防護設計，可抑菌、增進空氣淨化，並減緩機器受損，延長空調壽命，達到「靜節能、淨強效、勁耐用」的效果，而且全系列兼具冷暖功能，不管是38度C高溫或是冬季霸王級寒流來襲，四季皆可使用，CP值更高。

涼夏家電必備神器2：美型臥式冷凍櫃　囤貨控大滿足

▲▼歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援 。（圖／業者提供）

▲歌林全新臥式無霜冷凍櫃滿足囤貨控需求。

疫情期間引發的「糧食危機」仍歷歷在目，搶蛋、搶糧別忘了也要搶冷凍櫃！隨著居家自煮風氣盛，欲在家享用新鮮食材吃得安心健康，絕對少不了家電新寵兒冷凍櫃來救援，入手大容量冷凍櫃，無痛將團購食材、冰品囤好囤滿，天天吃爆冰棒超涼快。

歌林全新臥式無霜冷凍櫃KR-115FF01(140L)、KR-120FF01(196L)，採風扇式無霜設計，再也不用煩惱除霜的問題，採用電子式溫控(10°C~-30°C)及速冷鋁板，食材快速冷凍保鮮；實用冷凍大空間，不論生猛龍蝦、帝王蟹、完好的冷凍鮮魚…甚至是美式賣場大PIZZA，任何大型或形狀不固定的食物都能透過臥式冷凍櫃輕鬆保存。

此外，兩款臥式冷凍櫃，也貼心內置LED照明燈，翻找冷凍食材更便利，只要搭配活動式置物架以及各式收納盒，一樣可以輕鬆收納，而且清爽潔白的美型外觀，陳設於屋內任何角落皆顯得大器優雅。

涼夏家電必備神器3：大容量冰箱　消暑保鮮完美Keep

▲▼歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援 。（圖／業者提供）

▲大容量冰箱可妥善維持食材新鮮度。

炎熱的夏天，隨時需要來杯冰涼飲品解熱消暑，而辛苦採買的蔬菜水果也要大容量冰箱妥善保存，才能維持食材新鮮度。

歌林一級能效變頻電冰箱KR-258V03具有新能源效率一級，榮獲節能標章、MIT標章，並採用環保冷媒，節能省電又環保；門外觸控式溫控免開門即可調控溫度，急速冷凍模式迅速鎖住食材營養，加上Ag銀離子抗菌防護維持冰箱清新乾淨，外型採用無邊框門板設計，自然融入櫥櫃符合居家美學。

涼夏家電必備神器4：節能電風扇　空氣循環更有彈性

▲▼歌林4大「涼夏家電」酷涼神救援 。（圖／業者提供）

▲室內環境通風就靠節能電扇神助攻。

夏天最怕悶熱不通風，透過節能電風扇調節居家空間空氣循環更舒適，歌林14吋DC變頻遙控循環立式電風扇KF-A1408DC以DC直流創新科技達到節能省電效果，無段式高度調整及11段風速、4種風類模式更能針對使用空間、溫度變化彈性調節，最高可達9小時定時涼爽吹整晚更好眠，還有遙控器操作提升便利性，維持全室溫度均勻，輕鬆享受涼夏。

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