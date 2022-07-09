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嘉義市國中資優生初選381人報名　分設民生、玉山國中兩考場

▲▼ 嘉義市辦理國中資優學生鑑定初選 提供全方位資優教育 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市辦理國中資優學生鑑定初選 ，教育處長林立生(左一)巡視考場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為發掘及培育優秀人才，嘉義市9日舉行111學年度國民中學學術性向（數理及語文類）資賦優異學生鑑定初選，共有381人報名參加，試場分別設置於民生國中及玉山國中。教育處處長林立生及副處長林喜信於上午6點分別至兩校闈場視導，並為試務人員逐一唱名入闈製卷。入闈人員包括各校代表、市府教育處及政風處人員，以確保鑑定過程公平、公正及公開，維護鑑定學生權益。

▲▼ 嘉義市辦理國中資優學生鑑定初選 提供全方位資優教育 。（圖／嘉義市政府提供）

林立生表示，嘉義市每年辦理國中學術性向資賦優異學生鑑定，嚴格要求試務流程細節需以公平、公正、公開方式辦理，讓資優學生透過具公信力的鑑定程序，進入各國中的分散式資優資源班，接受適性資優教育服務，發展其潛能。

林立生也表示，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本次鑑定不開放陪考，並請承辦學校確實落實環境清潔消毒及相關防疫措施，學生及工作人員進入試場學校須量測體溫，如果參加鑑定學生發燒，則移至備用試場應試。另參加鑑定學生如於鑑定當日為「居家隔離」或「居家檢疫」實施之對象者，或為已接受採檢的「社區監測採檢對象」，不得參與鑑定，但可申請參加7月16日舉辦的補鑑定。

▲▼ 嘉義市辦理國中資優學生鑑定初選 提供全方位資優教育 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處也提醒學生及家長，鑑定將於7月18日下午5點前於嘉義市政府教育處網站（http://www.cy.edu.tw）公告初選結果，7月20日接受成績複查。初選通過者，可在7月22日上午9點至下午4點到就讀國中報名複選，並於7月30日參加複選。

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