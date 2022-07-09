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長髮氣質正妹直播剃光頭原因曝！　「感受媽媽的苦」網感動幫集氣

▲長髮氣質正妹削髮原因曝？（圖／翻攝自洪女臉書）

▲長髮氣質正妹削髮引關注？（圖／翻攝自洪女臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

一頭烏黑的長髮，對多數女生而言是美麗的代言。桃園一名23歲的長髮氣質正妹，於臉書直播削髮(理光頭)過程，引發關注。據悉，洪姓氣質正妹是因媽媽動開腦大手術，頭髮被理成光頭，為了祈求媽媽早日復原、要和重症的媽媽一起體驗「光頭感覺」而削髮！po文一出，臉友紛紛感動留言「用這種方式來感受媽媽的苦，媽媽會好起來的…」

據了解，洪女的母親曾擔任過桃園市民代表、現擔任桃園區某社區協會理事長，多年來，偕同丈夫及女兒，於社區關懷據點開辦各種學習成長課程、送餐服務，一家人熱心關懷里內大小事，深受里民肯定。因此，臉書直播女兒削髮(理光頭)過程，立即引發關注。

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▲長髮氣質正妹削髮原因曝？（圖／翻攝自洪女臉書）

▲剪下來的烏黑長髮寄到台灣癌症基金會。（圖／翻攝自洪女臉書）

洪母一名友人透露，洪母是在多天前因腦溢血送醫搶救，經醫師進行開腦大手術後，送加護病房昏迷多日，為企求愛妻早日醒來，此期間其丈夫於臉書懇請各方好友為洪女集氣加油，而洪女即是為了祈求媽媽早日復原、並和媽媽一起體驗因手術「光頭感覺」而削髮(理光頭)！

▲長髮氣質正妹削髮原因曝？（圖／翻攝自洪女臉書）

洪女臉書真播削髮(理光頭)過程，一度哽咽落淚！網友紛紛留言：「依舊美麗啊！很好看！」、「有如此貼心的女兒，感動！」、「對一個漂亮的女孩來說，妳好勇敢，用這種方式來感受媽媽的苦，媽媽會好起來的」…洪女臉書表示，已將其過去用心保養、悉心呵護，剪下來的烏黑長髮寄到台灣癌症基金會，希望將愛與關懷，傳送給新主人。

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