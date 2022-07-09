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日首相岸田文雄哀悼安倍晉三　深夜PO「握手照」鼻酸：民主要守住

記者陳芊秀／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊離世，享壽67歲，噩耗震驚全球。現任首相岸田文雄8日出席記者會數度哽咽，淚崩譴責暴行，並在深夜寫下長文悼念。

▲▼岸田文雄悼念安倍晉三。（圖／翻攝自IG／岸田文雄）

▲岸田文雄悼念安倍晉三。（圖／翻攝自IG／岸田文雄）

即使不斷祈求還是痛接噩耗，岸田文雄重話抨擊「民主主義為根幹所進行的選舉，絕對不允許出現此種卑劣的犯罪行為，我以最強烈的字眼譴責」。他也肯定安倍晉三做為日本憲政史上任期最長8年8個月內閣總理大臣，其卓越的領導能力，引導國家面對內外局勢。

同時岸田文雄也肯定安倍晉三的「三支箭」政策，在國際局勢嚴峻之際，為帶領國家走向和平安定打下良好的基礎。

岸田文雄貼出和安倍晉三握手合影的照片：「對我來說，我和安倍前總理同時期當選，也是議員同期，身為支持安倍內閣的一員，是共同經歷許多時間的朋友。」他尊敬安倍晉三是位熱愛自己的國家，為國家的未來留下功績的偉大政治家，沉痛地感到相當遺憾。

最後岸田文雄再次強調，民主主義為根幹所進行自由公正的選許，絕對要守住不可遭到拔除。絕對不屈服於暴力之下，9日還是會進行選舉（指參議院選舉）。他也要求選舉過程要確保十二萬分安全，也對安倍晉三再度表達敬意，和全國國民共同表達哀悼之聲。

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