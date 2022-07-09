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俄軍烏東續推進　普丁挑釁稱還沒認真打

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁表示，還沒認真打烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社

英國研判，俄羅斯軍隊當前戰術目標可能是烏克蘭東部的希維爾斯克市。入侵烏克蘭4個多月後，俄羅斯總統普丁7日挑釁稱還沒認真打；烏克蘭總統澤倫斯基矢言不被擊垮。

●俄軍續推進 英情報：準備攻擊烏克蘭希維爾斯克

英國國防部8日在推特發布更新情報指出，俄羅斯可能會在烏東頓內茨克州（Donetsk）希維爾斯克市（Siversk）方向的前線集中軍武裝備，當地位於目前俄軍前線以西大約8公里處。

英國國防部研判，俄軍在頓內茨克州採取新攻擊行動前，可能會先暫時停止攻勢並進行補給。英方認為，俄國當前戰術目標可能是希維爾斯克市，因為俄軍正試圖向最有可能的斯拉夫揚斯克－克拉莫托斯克（Sloviansk-Kramatorsk）市區作戰目標推進。

●普丁挑釁稱還沒認真打 澤倫斯基矢言不被擊垮

俄羅斯入侵烏克蘭4個多月後，普丁（Vladimir Putin）7日向國會領袖們發表強硬演說指出，俄國在烏克蘭的行動才剛開始，並挑釁西方可以試試看在戰場上擊敗俄國。

「我們聽過很多次，西方想和我們作戰直到烏克蘭最後一人。這對烏克蘭人民來說是場悲劇，但似乎一切都朝這個方向發展。」他說：「所有人都該知道，我們整體上還沒開始認真。同時我們也不排斥和平談判。但拒絕和談的人應該要知道，拖得愈久，就愈難和我們談判。」

對於普丁的說法，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在7日釋出的影片中嗤之以鼻說，歷時兩個月收復蛇島（Snake Island）行動，就是對所有俄軍發出的警告。

他說：「讓所有俄羅斯船艦、飛機上的將領看看飄揚在蛇島的烏克蘭國旗，並讓他們知道，我們的國家是不會被擊垮的。」

●NASA：俄軍占烏克蘭22%農地 加劇全球糧食危機

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家分析衛星數據，7日表示自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球糧食重要供應國之一的烏國境內約有22%農地遭到俄軍占領，衝擊全球穀物和食用油市場。

●北約阿基里斯腱 波蘭立陶宛總統視察邊界走廊

為消除當地的安全疑慮，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）7日造訪兩國邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。當地被稱作北大西洋公約組織（NATO）東翼的「阿基里斯腱」。

杜達告訴媒體：「立陶宛總統與我決定來此地（蘇瓦烏基走廊），以展現此處的安全。」

立陶宛總統瑙塞達告訴媒體：「我們都清楚這裡（蘇瓦烏基走廊）是侵略者最先會著眼的脆弱點。」不過他指出，北大西洋公約組織盟國在先前的馬德里峰會已決定加強北約東翼的安全。

●G20外長會議前夕 王毅見歐盟代表波瑞爾談烏克蘭

20國集團（G20）外長會議8日登場，中國外長王毅7日先和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面，討論烏克蘭問題。王毅提到，中方迄今所作的一切努力都可歸結於勸和促談，將繼續秉持客觀公正立場，發揮建設性作用。

波瑞爾表示歐盟對當前俄烏衝突的嚴重負面影響深感擔憂，呼籲儘快停火止戰，防止造成更大危機，「希望中方為實現和平發揮重要作用」，同時，各方還應深入思考衝突產生的根源，找到根本的解決辦法。

●美參議員訪基輔 提案俄羅斯列支持恐怖主義國家

兩位提案將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家」的美國聯邦參議員，共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）7日訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基討論此案。澤倫斯基感謝美國參議員的努力，並強調美國兩黨支持的重要性。

●強生辭職澤倫斯基送暖 預料英國支持烏克蘭不變

英國首相強生7日宣布辭職，澤倫斯基辦公室表示，預料英國持續支持烏國將不會改變，並感謝強生在俄羅斯入侵後捍衛烏國利益。

●烏克蘭怒控 俄貨輪載運偷竊穀物駛離土耳其返國

土耳其消息人士7日透露，載運涉嫌竊自烏克蘭穀物的一艘俄羅斯爭議性貨輪已返回俄國領海，這引發烏克蘭當局憤怒指責，烏克蘭將召見土耳其大使以釐清此事。

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