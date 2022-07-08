大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

▲國民黨台南市第一選區市議員參選人姚正玉，8日推出首面競選看板，與國民黨市長參選人謝龍介合體，展現大溪北鄉親希望政治換「新」的心聲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第一選區市議員參選人姚正玉，8日推出首面競選看板，與國民黨市長參選人謝龍介合體，展現大溪北鄉親希望政治換「新」、地方發展要拼才會「贏」的共同心聲。

姚正玉表示，媽媽是白河區檨仔林人，19歲嫁到北區離開家鄉，父親是大陸來台的外省人，她是典型的芋頭蕃薯。如今父親不在了，年過八十的母親對於她決定回到家鄉服務打拼，感到十分欣慰，她個人對於能有這樣的參選機會，雖有忐忑、倍感艱辛，但也覺得榮幸和感恩。

姚正玉表示，經過密集的基層拜訪，發現不少溪北鄉親對於縣市合併是難掩失望的，再加上遇到疫情，大家生活難過、失落，更加深對於政府、政治的期待。

姚正玉指出，這次參選希望為地方政治帶來新的刺激與可能性，也會努力讓大家看見她的經驗與能力，希望未來在議場上、議會裡能夠發揮所長，為地方建設發展更加分。

姚正玉強調，國民黨市長參選人謝龍介近日犀利揭弊，市長黃偉哲和市府團隊已經不再獲得人民信任，鄉親將會覺醒，在年底投票一舉換「新」透過政黨輪替，帶給鄉親更好的生活，新營不緊要升格，也要新「贏」。