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社會 社會焦點 保障人權

網PO出國當男優月薪10萬以上　82台人被騙到柬埔寨淪詐騙黑工

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲竹聯幫成員35歲李姓男子與柬埔寨人口販運集團合作，透過臉書等管道詐騙被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

以竹聯幫成員李姓男子（35歲）為首的犯罪集團，與柬埔寨人口販運集團合作，透過臉書等網路社群媒體管道，以優渥工作條件為誘因，假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，導致被害人簽訂工作契約赴東埔寨後，卻遭箝制自由、從事網路電信詐欺工作。

▼不知情求職民眾看到徵才訊息，不僅心動更馬上行動，險遭騙到柬埔寨從事詐欺工作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為深入追查幕後幫派勢力及組織犯罪分工，刑事警察局國際刑警科立即與台北市政府警察局信義分局、大同分局及苗栗縣警察局刑警大隊成立專案小組，並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

經連日追查發現，犯罪集團仍持續招募國人出境打工，並安排被害人先居住旅館辦妥相關文件，再送往機場赴柬埔寨，專案小組刻不容緩，立即於111年5月5日在北市旅館及時營救將前往機場的3名被害人，拘提林嫌等3名犯嫌到案，並經聲請羈押獲准。

▼嫌犯將被害人載上車，所幸遭警方及時營救。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案小組逾月深入追查，溯源蒐證，再於111年7月5日同步執行拘提及搜索10處所，一舉破獲竹聯幫幫派成員李嫌為首犯罪集團，當場拘提6名犯嫌，並查扣電腦8台、筆記型電腦1台、模擬槍1枝、空包彈100顆、點驗鈔機1台、（柬埔寨）僱用契約書、帳冊、本票及借據等證物。

經偵詢後，發現該詐騙集團，從2021年11月至今年5月共詐騙82名國人前往柬埔寨，獲利上千萬。全案依涉嫌刑法第297條（意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金）、違反組織犯罪防制條例等罪，移請台北地方檢察署偵辦，全案計6人聲押獲准。

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