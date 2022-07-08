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【廣編】今夏限定驚喜　黑松FIN低熱量氣泡飲上市！

▲黑松低卡氣泡飲。（圖／黑松提供）

▲新品「黑松FIN補給氣泡飲」以FIN經典風味加上綿密氣泡，為今夏最暢快解渴的補給飲料。

【廣編特輯】

圖、文／黑松提供

節氣「小暑」到來，代表氣溫將逐漸攀升，消暑解渴的氣泡飲料相對需求也持續增加，成為夏天的必備飲品。今年夏天，黑松FIN為消費者帶來驚喜口感，全新推出低熱量氣泡飲料「黑松FIN補給氣泡飲」，以FIN經典風味加上綿密氣泡，並維持等滲透壓、低熱量的特性，輕鬆補給無負擔，即日起於全家便利商店冒泡上市！

黑松公司旗下補給飲料品牌「FIN」繼2020年推出「黑松FIN乳酸菌補給飲料」，今年夏天再度跨品類推出「黑松FIN補給氣泡飲」，為飲料市場增添全新生力軍！新品以FIN的經典風味作為基底，加上綿密的碳酸氣泡，一入口就能感受到清涼帶勁的爽快感，讓補給飲料喝起來更有趣、更暢快解渴！產品具備等滲透壓的特性，可快速補充人體流失的水分及電解質，不管是在口渴、消暑、運動流汗過後，都非常適合飲用。一瓶的熱量僅約92大卡，不甜不膩的口味讓飲用的時候輕鬆無負擔，還能同時滿足對補給飲料以及氣泡飲料的需求。

最暢快解渴的「黑松FIN補給氣泡飲」目前於全家便利商店限量販售，建議售價29元，售完為止。為了讓更多消費者品嚐FIN的氣泡新滋味，即日起至8月9日，祭出嚐鮮價單瓶只要22元、兩件42元。
 

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