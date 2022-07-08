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大陸 大陸焦點 特派現場

林青霞42億皇宮火燒前全貌曝光！麻將房掛東方不敗照　擁無敵美景

▲▼林青霞豪宅內部。（圖／香港01提供）

▲林青霞豪宅內部結構。（圖／香港01提供）

文／香港01

巨星林青霞飛鵝山豪宅3級火警，搶救逾8小時後終救熄，這個佔地5萬多平方呎、市值11億元（約台幣42億元）的「星級豪宅」再度成為焦點，內裡究竟有何特別？《香港01》綜合資料逐一拆解，揭開鮮為人知的一面，住宅是心靈堡壘，既能遮風擋雨，也可滋潤心靈，提振精神，從大宅的陳設和裝修中，得以一窺林青霞的個性與品味。

林青霞丈夫邢李㷧於2006年買下飛鵝山一幅地，花費逾2億元打造成超級豪宅，送給林青霞的60歲生日禮物及結婚20週年，2014年居住至今。大宅兩層高，梯形設計，背山面海，飽覽維港美景。據悉，裝修由著名電影美術指導張叔平操刀，全根據林青霞的喜好來設計，室內以白色簡潔為主，白色牆及白色窗簾，傢俱也多以白色，大宅頂層為一個標準網球場，二樓空地綠草如茵，特設一塊小農地，讓林青霞可以種菜，並招呼朋友燒烤。

▲▼林青霞豪宅擁無敵美景。（圖／翻攝自微博）

▲▼林青霞豪宅擁有無敵美景，後院可看到白鶴。（圖／翻攝自微博）

▲▼林青霞豪宅擁無敵美景。（圖／翻攝自微博）

二樓為起居室，內有六個房間，繼女邢嘉倩、邢愛林及邢言愛各有一個大套房，主人套房將近4982平方呎，周邊設備包括溫水游泳池、私人電影院、私人畫室、豪華健身房、高爾夫球室及舞蹈室等。

優雅生活不能缺少書籍、古董和鮮花，林青霞豪宅大廳栽種蘭花，擺設不少古董及名畫，林青霞的書房掛有一幅好友施南生贈送的畫作，畫中人將《東方不敗》及《新龍門客棧》邱莫言的造型融合為一。

▲▼林青霞豪宅發生大火。（圖／翻攝自微博、香港01提供）

▲林青霞背後的畫作由施南生所贈。（圖／翻攝自網路）

林青霞是圈內出名的「雀精」，熱愛打麻雀，閒時愛約雀友攻打四方城，其中一名雀友是藝人劉嘉玲，劉嘉玲曾在電視節目描述過林青霞的麻雀房，她稱打開麻雀房門，即見一幅「東方不敗」凌空飛至的劇照掛在牆上，笑說望着這名「日出東方、唯我不敗」的高手，已經打定輸數。

▲▼林青霞豪宅發生大火。（圖／翻攝自微博、香港01提供）

林青霞的豪宅另一特點是保安相當嚴密，大宅四周高牆包括後花園加裝鐵絲網包圍，安裝有閉路電視、感應器及警報器等，正門及後門設有24小時保安駐守，出入都要通過對講機通傳以證身分，並飼養12隻狼狗看家護宅。據說，2015年4月，服裝品牌bossini已故創辦人羅定邦的孫女羅君兒遭綁架，引起林青霞關注，保安進一步提升。

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