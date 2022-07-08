台北市長提名等一個人？　陳建仁首鬆口下一步「這立場」

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局台北市長選戰，最快下週三將正式提名，除獲得跨派系支持的衛福部長陳時中外，交通部前部長林佳龍積極爭取，另也傳出層峰屬意前副總統陳建仁出戰，多次勸進。外界高度關注陳建仁的「下一步」是否將投入選戰，對此，陳近日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪說，「未來一定會透過各種可能的管道，站在我學者的立場繼續來使這個國家，來幫助民進黨、使這個國家變得更好」。

陳建仁近日接受「官我什麼事」網路節目專訪，主持人關注，今年4月30日陳透過臉書罕見PO出「research.com」一篇對於台灣醫學科學家的評比跟分析排序，被外界解讀說好像有一點戰鬥的意味。不過，陳建仁謙稱說，這是過度聯想，作為科學家常常會分享好的網站，發文是為了分享給臉書上的醫學界朋友，「當時發出來絕對沒有所謂戰鬥的意思」，只是希望大家能夠從這個網站裡面，去了解台灣的醫學研究，實際上很多人都扮演很重要的角色，而且在世界上也都受到重視。

主持人詢問，陳建仁在過去4年任期中，完成年金改革等重要任務，有沒有什麼遺憾是還沒有完成的？陳說，副總統任內參與年金改革、婚姻平權、推動綠能、成立國家人權委員會，也參與衛生、長照等工作，「雖然我們碰到了很多的艱險而且很多的困難，但是我們也從事了很多改革，而這些改革很多很多都是以前要做沒有做到的」。

對於自身未來規劃，陳建仁說，總統蔡英文是台灣很好的改革領導者，應該將自由民主法治、人權、經濟發展方面的成績及施政能夠永續下去，那就是台灣的福氣，「所以我未來一定會透過各種可能的管道，站在我學者的立場繼續來使這個國家，來幫助民進黨、使這個國家變得更好」。