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安倍晉三中彈傳心肺停止！賴清德譴責暴力　盼盡快有好消息傳來

記者陳家祥／台北報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選演講過程中，胸口中彈倒地，一度傳出心肺停止，目前已緊急送醫治療。對此，賴清德8日表示，安倍晉三前首相是台灣重要的國際友人，盼他能逢凶化吉，期待盡快有好消息傳來。

▲ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

日媒報導，安倍晉三8日上午到奈良替候選人站台，不幸在演講時，胸口遭開槍擊中，倒地流血、意識不清，甚至傳出心肺停止，緊急送醫治療。目前據悉兇嫌是1名男子，已當場被警方逮捕。另據NHK記者指出，他在現場聽到連續2聲槍響。

賴清德說，稍早收到消息，與台灣關係友好密切的日本前首相安倍晉三在出席活動時遭到槍襲，大家都為安倍前首相的情況感到擔憂，蔡英文總統也隨時跟外交部、謝長廷大使保持聯繫，了解最新的狀況，他也要嚴厲表達對暴力行為的譴責。

賴清德表示，安倍前首相從擔任眾議員開始直到現在，始終堅定表達支持台灣的立場，與官方和民間均長期維持良好的關係，是台灣重要的國際友人，已透過彼此的好朋友，轉達深切的關心與慰問，也希望大家可以繼續為安倍前首相加油打氣。

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三遭槍擊後，維安人員迅速制伏嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

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