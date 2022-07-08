快訊／安倍晉三老婆急奔醫院！　得知丈夫中槍…昭惠東京家中衝出門

記者陳芊秀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日稍早奈良市的電車站「大和西大寺」前演講途中，遭人持槍射擊，左胸身中兩槍，當場心肺停止，被以醫用直昇機送往醫院急救。根據最新消息，他的妻子安倍昭惠原本待在東京澀谷住家，現場有3、4位警官駐守，槍擊事件曝光後，她被目擊火速乘車從自家出發。

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三演講現場爆出男子左胸中槍，用急診直昇機送醫，隨後確認中槍男子是安倍晉三本人。自民黨相關人士表示，對於安倍晉三心肺停止相當擔憂，並說安倍晉三以救護車被送達現場，「相當嚴重的狀態」。隨後日媒發表安倍晉三被直升機送往醫院的空拍照，證實最初的傳言。

安倍晉三遭到槍擊後，據悉一度心肺停止，稍早已送抵醫院，正在急救中。《日本放送協會》（NHK）引述目擊者說法報導，安倍開始演講僅1-2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。嫌犯名為山上徹也，是一名42歲住在奈良市的男性，目前已因謀殺未遂罪名，在現場遭到警方逮捕，一把散彈槍也被立刻扣押，但其犯案動機目前未知。

►快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！ 遭槍擊「脖子有洞」AED急救

快訊／安倍遭「3公尺近距離」槍擊！ 40歲男子當場被逮「殺人未遂罪」送辦

►快訊／日政府人士證實：安倍晉三命危！ 各黨團停止街頭演說