　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我的未來不是夢！全國首位高職畢業生考取一等船副　年薪160萬起

▲▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

▲吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第二次航海人員考試今(7/8)放榜，其中一名基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就考取一等船副，成為全國最年輕通過一等航海人員測驗考生，也是全國首位高職畢業生考取一等船副，從月薪14萬到17萬推估，年薪可望160萬元起跳。

111年第二次航海人員測驗於7月8日放榜，總共有562人報名，全程到考人數478人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計93人，合格率為19.46%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局表示，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目，成為全國最年輕就通過一等航海人員測驗的考生。本次測驗受國內疫情影響，到考人數及合格率均較往年低，吳妤婕以測驗總成績前五名高分通過測驗，實屬難得。

▲▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

▲吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

吳妤婕熱愛航海科系，高三參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，奪下第一名，獲得保送國立台灣海洋大學商船學系的資格，於是她利用上大學前的空檔，當其他同學都還在準備統測升學考試時，她已經在準備一等船副航海人員測驗了。

對於自己一次就能通過5個科目的考試，吳妤婕萬分驚喜，她讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。談起選擇航海相關科系，吳妤婕說起因於一次與父親的閒聊，父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當一個優秀船員，所以國中畢業後就以第一志願選擇離家近的海大附中就讀，對於她的選擇，家人都很鼓勵及支持，也成為她努力的後盾。

▲▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

▲吳妤婕考上一等船副。（圖／航港局提供）

海大附中就讀期間，航海科全班只有6個女生，同學間相處愉快，也讓她對於未來可能也是男多女少的船上工作不會感到畏懼，且充滿期待。針對船上工作環境及可能會遇到的困難，無論是人際關係或是工作方面，吳妤婕說她都很有信心可以一一克服，也會將阻力化為助力。

吳妤婕表示，通過航海人員測驗之後，她選擇先完成大學學業後再就業，也會爭取參加航港局辦理的「海員新星培育計畫」，藉由計畫提供相關補助減輕家裡負擔，盡情享受大學生活，希望在大學時修習更多海事專業的課程，也利用學校資源，取得船員相關專業證照、加強英文能力，提早儲備實力，讓自己在未來的職場上更具競爭力。

▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

▲▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍晉三中槍昏迷　嫌犯姓名背景曝光
LIVE／最新畫面！安倍晉三中槍瞬間曝光　頸部有洞命危
才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本
向安倍開2槍！41歲男開火後「呆站原地」　遭當街制伏
安倍晉三中槍　首相岸田文雄發聲了！取消行程「急返東京」
安倍晉三中彈「在第2槍倒下」！　嫌犯遭制伏畫面曝光
快訊／槍擊瞬間震撼畫面曝！　安倍晉三演說一半中彈
快訊／白襯衫沾滿血！　安倍晉三中彈倒地照曝光
快訊／安倍遭「3公尺近距離」槍擊！　40歲嫌犯當場被逮
快訊／現場影片曝光！　安倍晉三中彈失去意識
快訊／安倍晉三心跳停止急救中！　遭霰彈槍擊中背部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

護國醫師驚傳辭世！金芭黎高雄台商案是他通報　3度敲響防疫警鐘

安倍晉三中彈　他想起「美國1總統」被爆頭射殺！鄉民抖：忘不了

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

兒童新冠新威脅！台大醫院收治2童染疫「併發中風」

才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本

我的未來不是夢！全國首位高職畢業生考取一等船副　年薪160萬起

狂媽自然產4613克巨嬰！　連醫師驚嘆：出生即滿月的概念

中秋3天連假搶票了　離島9.6萬張機票7／11上午9時開賣

妻大方請吃到飽　夫卻只敢喝西瓜汁！上萬網友敲碗後續

台灣之星傳大斷訊！網刷災情「到底有完沒完」　粉專小編狂道歉

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

護國醫師驚傳辭世！金芭黎高雄台商案是他通報　3度敲響防疫警鐘

安倍晉三中彈　他想起「美國1總統」被爆頭射殺！鄉民抖：忘不了

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

兒童新冠新威脅！台大醫院收治2童染疫「併發中風」

才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本

我的未來不是夢！全國首位高職畢業生考取一等船副　年薪160萬起

狂媽自然產4613克巨嬰！　連醫師驚嘆：出生即滿月的概念

中秋3天連假搶票了　離島9.6萬張機票7／11上午9時開賣

妻大方請吃到飽　夫卻只敢喝西瓜汁！上萬網友敲碗後續

台灣之星傳大斷訊！網刷災情「到底有完沒完」　粉專小編狂道歉

謝金河／台股上半年跌幅亞洲第三慘　正視市場機制3問題

最友台首相！安倍晉三傳原定今年訪台　牽制親中派岸田文雄

護國醫師驚傳辭世！金芭黎高雄台商案是他通報　3度敲響防疫警鐘

「高雄的朋友」安倍晉三遭槍擊　柯志恩震驚：他曾幫忙行銷鳳梨

安倍晉三中彈　他想起「美國1總統」被爆頭射殺！鄉民抖：忘不了

安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

上任2年視察市場87次！議員批假公濟私　黃珊珊：這是我的工作

安倍中彈！內閣官房曝「情況不明」　警察廳緊急設立應對本部

疑老婆外遇...中和狠夫正面曝光！　「毛巾勒斃她」殺妻8小時投案

公務員薪水「慘輸科技業」卻搶破頭？網曝1關鍵：這點很重要

生活熱門新聞

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

台大國發所學生會對論文抄襲案「深表遺憾」

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚

網友提問中華大學考上台大國發所勵志嗎

飯店走廊「挺巨蟒」揪妹爽戰！他1動作芭比Q了

退伍11年「收教召令」手抖！網見軍階笑了

寶雅前驚見拖板車載巨大鉛筆　正解曝

斷腿男點餐求送上樓！外送員裝死落跑

女停車被貼紙條怒公審鄰居！衝突畫面曝

更多熱門

相關新聞

海豚誤闖高雄港洲際二期碼頭　航港局急發礙航公告

海豚誤闖高雄港洲際二期碼頭　航港局急發礙航公告

高雄港6月底發現鯨豚誤闖，海保署海保救援網緊急通知相關單位採取應變措施，航港局也發布礙航公告，通知船舶緩航，避免鯨豚受到驚嚇。

燈塔承辦人偽造文書　監院糾正交通部航港局

燈塔承辦人偽造文書　監院糾正交通部航港局

職場友善育兒　航港局與財團法人三之三生命教育基金會正式簽約

職場友善育兒　航港局與財團法人三之三生命教育基金會正式簽約

「看到海興奮特興奮」　她拚上船副年薪曝　

「看到海興奮特興奮」　她拚上船副年薪曝　

投入海運　翻轉人生！航港局海員新星培育計畫正式啟航

投入海運　翻轉人生！航港局海員新星培育計畫正式啟航

關鍵字：

航港局船副船員航海人員吳妤婕

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面