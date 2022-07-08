我的未來不是夢！全國首位高職畢業生考取一等船副　年薪160萬起

▲吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第二次航海人員考試今(7/8)放榜，其中一名基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就考取一等船副，成為全國最年輕通過一等航海人員測驗考生，也是全國首位高職畢業生考取一等船副，從月薪14萬到17萬推估，年薪可望160萬元起跳。

111年第二次航海人員測驗於7月8日放榜，總共有562人報名，全程到考人數478人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計93人，合格率為19.46%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局表示，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目，成為全國最年輕就通過一等航海人員測驗的考生。本次測驗受國內疫情影響，到考人數及合格率均較往年低，吳妤婕以測驗總成績前五名高分通過測驗，實屬難得。

▲吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）

吳妤婕熱愛航海科系，高三參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，奪下第一名，獲得保送國立台灣海洋大學商船學系的資格，於是她利用上大學前的空檔，當其他同學都還在準備統測升學考試時，她已經在準備一等船副航海人員測驗了。

對於自己一次就能通過5個科目的考試，吳妤婕萬分驚喜，她讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。談起選擇航海相關科系，吳妤婕說起因於一次與父親的閒聊，父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當一個優秀船員，所以國中畢業後就以第一志願選擇離家近的海大附中就讀，對於她的選擇，家人都很鼓勵及支持，也成為她努力的後盾。

▲吳妤婕考上一等船副。（圖／航港局提供）

海大附中就讀期間，航海科全班只有6個女生，同學間相處愉快，也讓她對於未來可能也是男多女少的船上工作不會感到畏懼，且充滿期待。針對船上工作環境及可能會遇到的困難，無論是人際關係或是工作方面，吳妤婕說她都很有信心可以一一克服，也會將阻力化為助力。

吳妤婕表示，通過航海人員測驗之後，她選擇先完成大學學業後再就業，也會爭取參加航港局辦理的「海員新星培育計畫」，藉由計畫提供相關補助減輕家裡負擔，盡情享受大學生活，希望在大學時修習更多海事專業的課程，也利用學校資源，取得船員相關專業證照、加強英文能力，提早儲備實力，讓自己在未來的職場上更具競爭力。

▼吳妤婕考上一等船副，成最年輕錄取者。（圖／航港局提供）