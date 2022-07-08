澳洲「不鼓勵片面改變現狀」　外交部：共同維護印太區域安全

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）6日在新加坡發表政策演講，被問及台灣議題時表示，澳洲政府持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉動，相信這與區域內很多夥伴國家的立場一致。對此，外交部發言人歐江安今（8日）表示，台灣與澳洲致力維護印太區域安全，我國政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係。

黃英賢7月6日在新加坡應英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）邀請，以「澳洲、東協及東南亞」（Australia, ASEAN and Southeast Asia）為題發表演說，並應詢時指出，澳洲政府在台灣議題上，持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉動，相信此與區域內很多夥伴國家的立場一致。

歐江安今天答覆媒體提問表示，黃英賢的說明再次顯示，澳洲歷任政府持續關切台海安全與和平穩定的立場一貫，維持台海和平現狀已是區域民主國家的共識，外交部對此表達感謝。

歐江安說明，台灣與澳洲為共享自由、民主、人權及法治等普世價值，並致力維護印太區域安全的理念相近夥伴，澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性，雙邊關係各項實質進展各界有目共睹；我國政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。