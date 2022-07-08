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日本研究：「唾液蛋白」具有防止新冠感染的能力

▲▼嬰兒,感官刺激,寶寶。（圖／pakutaso）

▲嬰兒容易流口水，竟是因為免疫系統旺盛。（示意圖／pakutaso）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本一項新研究發現，唾液（俗稱的口水）中所含的特定蛋白質，具有對抗新冠病毒的作用，這個發現解釋了唾液分泌量少的老年人容易遭到感染以及重症的原因。

根據《共同社》報導，大阪公立大學團隊6日在國際科學期刊發表最新研究結果，發現人類唾液中含有能預防新冠病毒的特定蛋白質，是人類免疫系統的第1線。而這可能也是年長者容易確診和重症的主因，研究團隊主持人-細胞分子生物學松原三佐子副教授表示，唾液會隨著年齡增長而逐漸減少，特定蛋白質也會跟著減少，導致高齡族群更容易感染病毒。

研究人員發現，新冠病毒是通過表面的「刺突蛋白」與人體細胞表面的受體蛋白結合而感染，因此他們透過人體細胞進行實驗，先在細胞表面塗上稀釋後的唾液，再撒上與新冠病毒感染機制相同的其他病毒進行分析，結果顯示，唾液濃度越高，病毒與細胞表面的受體就越難結合。

研究人員鎖定了4種能與受體結合的唾液蛋白，發現其中「組蛋白H2A」和「嗜中性粒細胞彈性蛋白酶」防止兩者結合的作用特別強烈，而嗜中性粒細胞也是最常見的白血球，因此他們希望藉由這項發現，開發出能預防新冠病毒的藥物。

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