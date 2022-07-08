「自衛隊工作3年」兇嫌不爽...想殺安倍　鄉民驚1細節：怪怪的

網搜小組／劉維榛報導

日本今（8）日當地時間11點30分，前首相安倍晉三遭槍擊2槍，生死未卜，而首相岸田文雄數度哽咽透露，安倍目前情況非常嚴重。至於犯案動機，41歲嫌犯山上徹坦承，對安倍有強烈不滿，消息曝光後，網友反拋問，「有什麼恩怨，可以從2005年忍到現在才報（仇）？」

▲ 安倍晉三中彈，目前仍情況危急。（圖／達志影像／美聯社）



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還原這起槍擊案，兇嫌山上徹混入人群之中，趁著安倍晉三在車站前發表演說時，突然掏槍射擊，連開2槍。安倍晉三左胸口中彈，隨即倒地，讓現場民眾紛紛嚇壞，但當下山上徹沒有落跑，而是呆站原地，隨即被員警當街制伏。

總務省消防聽則指出，除了已知的左胸口傷勢外，安倍晉三右頸也中彈。目前已經住進加護病房。

根據多名政府內部人士指出，山上徹也2002年以自衛官身分加入海上自衛隊，並於2005年左右退役。稍早犯案動機也曝光後，NHK引述警方聲明報導，山上徹也在調查中指出，他對安倍有強烈不滿，因此才決定開槍殺死他。

▲山上徹疑似自改手槍。（圖／達志影像／美聯社）

對此，有PTT網友拋問，「安倍遇刺的兇嫌是前海上自衛隊員，讓人不禁聯想起以前犬養毅（日本前首相）遇刺，也是日本海軍內部策動的，到底日本首相和海軍/海上自衛隊結了什麼血海深仇？」

另有網友也回文，「有什麼恩怨 可以從2005年忍到現在才報仇？總覺得很奇怪，怪怪的怪怪的。」

底下網友熱議，「安倍經濟學可能惹到不少人」、「他的怨氣又不一定是服役中累積的」、「今年的日本特別慘啊，日幣跌爆還缺電」、「無限QE、0利率、日圓貶值、消費稅，理由很多」。

關於安倍晉三搶救狀況，根據《朝日新聞》報導，京都府立醫科大學教授太田凡表示，安倍被送院後，應該會立即進行緊急手術，或是安裝人工心肺裝置。由於血液囤積在心臟附近會導致心臟停止，因此要排出積血或是進行心臟按摩。而他也表示，安倍目前處於心肺停止狀態，然而如果血液長時間無法流到腦內，可能會對腦部造成傷害，更難回復意識。