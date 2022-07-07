「遊戲王卡」銷量破紀錄！高橋和希年收破億　稀有卡喊價3.8億

▲日本知名漫畫家高橋和希。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

日本知名漫畫家高橋和希今（7日）被證實身亡，遺體漂浮於沖繩縣外海，消息一出令外界震驚。而他最知名的作品《遊戲王》即使早就於2004年完結，仍然擁有大批動漫迷支持，衍生出的實體卡片更是創造驚人商機，稀有的「青眼白龍卡片」更曾經喊破3.84億元，而高橋和希也因此持續獲得驚人收入。

即使作品《遊戲王》早已經完結約18年，高橋和希仍然靠著後續的電玩、手機遊戲，以及實體卡牌等衍生商品，成為2022年收入最高的日本漫畫家第3名，日網日前推估，他的年收入約為6億日圓（約新台幣1.31億）。

▲即使漫畫早在2004年完結，「遊戲王卡」仍在世界上擁有大批玩家。（圖／達志／美聯社）

據悉，由漫畫改編的實體卡片遊戲已經被金氏世界紀錄，認定為「世界上銷售最多的交換卡片遊戲」，累計至去年全球賣出約350億張卡，銷量相當驚人，高橋和希光靠卡片就可以賺進數十億。而這些「遊戲王卡」售價也屢創紀錄！其中的稀有卡片更是玩家心中珍寶。

中國大陸去年6月一場拍賣會上，就有一張稀有的「青眼白龍」卡片，喊價飆破8700萬人民幣（約新台幣3億8437萬），破紀錄天價讓拍賣中止。據了解，這張「青眼白龍」是一張「純金紀念版」全球一共有500張，且張張都有編號，這張的編號為152號，雖然不確定其真偽，但有網友表示，如果是正版卡，這張卡的價格應該會落在20萬人民幣左右（約新台幣86萬元）。

▲（圖／翻攝自新浪網）

延伸閱讀

▸ 南美館殭屍展真有鬼？道長逛展頭暈站不穩要扶牆走 呼籲民眾：少去

▸ 幫女兒註冊露餡！古柯鹼大王逃亡記落幕 獄中度過30年人生

▸ 「泰國林志穎」40歲現況曝光 梅開二度和空姐女友交往半年就結婚