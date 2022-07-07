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解放軍軍艦「繞日本一圈」 　中國專家稱目標是遠洋遠空

▲▼解放軍軍艦編隊航行幾乎繞行日本一圈。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲解放軍軍艦編隊航行繞行日本一圈。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部，下同）

文／中央社

中共3艘軍艦近期繞行日本列島一圈引發高度關注後，中國軍事專家6日稱，中國海軍相關活動屬於正常演訓，有關國家不必反應過度；繞日本航行不是中方的目標，「我們的目標是遠洋遠空」。

環球時報引述中國軍事專家張學峰6日表示，中國海軍艦艇在相關海域的行動，屬於正常演訓活動，符合國際法以及各國的軍事實踐，有關國家不必過度反應。實際上，各國軍事訓練在5、6月開始都變得更加頻繁，這是北半球的共同規律，和天氣以及訓練節奏有關係。

他指出，日本海上自衛隊在6月開啟了「印太巡航」，美國則在西太平洋組織了「勇敢之盾」軍演，並於6月29日開始拉開「2022環太平洋」演習的序幕。而據美國星條旗報報導，美國空軍的6架F-35A匿蹤戰機5日抵達韓國，並計畫與韓國F-35進行首次訓練演習。

▲▼解放軍軍艦編隊航行幾乎繞行日本一圈。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

中國軍事專家宋忠平則稱，日本周邊海域算不上遠海，只能算是中國艦艇在中國近海附近活動。「繞日本航行不是我們的目標，我們的目標是遠洋遠空」。中國軍艦繞日航行是因為日本這個國家地理位置比較特殊，中國艦艇東出太平洋、出島鏈，需要通過日本周邊的這些水道和海峽。

他並稱，中國的航空母艦、大型水面艦艇，它們都不是「宅男」，都不可能只停留在近海活動，一定會到遠洋遠海活動。如果把中國航艦和大型水面艦艇只定義在圍繞日本區域採取什麼樣的威懾行動，那就小看中國海空軍的發展了。

宋忠平還稱，中國未來是要在遠海遠空執行多種警巡、戰訓與作戰任務，不管日本以及外界怎麼炒作，中方的既定方針不變，戰略也不會變，當然戰術會靈活多樣。

▲▼解放軍軍艦編隊航行幾乎繞行日本一圈。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

日本防衛省統合幕僚監部6月30日通報，6月29日晚間11時左右，日本海上自衛隊觀察到中國海軍055型飛彈驅逐艦拉薩艦（舷號102）、052D型飛彈驅逐艦成都艦（舷號120），以及903A型綜合補給艦東平湖號（舷號902）航行在沖繩縣宮古島東北約130公里海域。

日本放送協會（NHK）報導，拉薩艦、成都艦、東平湖號等3艘軍艦花了約半個月的時間航行日本列島一周。在此之前，俄羅斯海軍艦艇6月也幾乎航行同樣的途徑，繞行日本列島一周。

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