被指小偷帶槍找仇家！女嗆聲「你敢開嗎？」　秒被子彈穿胸險死

記者黃宥寧／台北報導

白姓男子從已故友人拿到非制式手槍，並藏在家中。去年8月13日認周姓友人在他背後誣指偷竊財物及辦理車貸實超收利息等，竟懷恨在心帶槍赴南港區東新街超商前，見周男的陳姓女友與另名蔡男出現上前對質。豈料，陳女竟嗆「你敢開嗎？」，下秒直接開槍，貫穿陳女上半身。士林地院審結，依非法持有非制式手槍罪、又犯殺人未遂罪，判處白男有期徒刑8年。

判決指出，白男於2021年7月30日，處理已故張姓友人報廢車輛時，發現車上有把非制式手槍及具殺傷力的7顆子彈，並偷偷將槍彈取走，藏在信義區家中，並曾在家中試射擊2發子彈。

火爆的白男因不滿被周姓友人誣指偷竊財物、辦理車貸時超收利息等事而懷恨於心，同年8月13日晚間，得知周男可能會出現在北市南港區東新街118巷1號超商外，帶著裝滿5顆子彈的槍，會同不知情張、連姓友人一起到超商等候。

▼白男不滿遭誣陷偷竊，竟帶槍對質，在超商前當場射擊陳姓女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

晚間11時55分，白男見周男的陳姓女友與蔡姓友人抵達超商，立刻掏槍對著陳女質問遭誣陷的事情，2人當場爆發口角，白男因不滿陳女譏笑「敢開嗎？」的回應及態度，竟一時情緒激動而萌生殺人犯意，將已抵住在陳女胸口的手槍擊發1次，子彈的彈頭直接貫穿陳女上半身，使陳女受有胸腹槍傷併肺部撕裂傷與氣血胸、肝臟撕裂傷、第十一肋肋骨骨折等傷害。

白男開槍後，立刻在附近攔下獲報前往現場瞭解處理的巡邏警車，並主動向警員告知他開槍，並將犯罪手槍交給警員扣案，陳女經送醫救治，所幸撿回一命。

法官認白男曾違反槍砲彈藥刀械管制條例，施用第二級毒品等案，遭法院判決確定，又無視政府嚴格管制槍彈的政策，任意持有槍彈，更不以理性和平方式處理，公然在超商前槍擊陳女，迄今未與陳女達成和解獲得原諒，依非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑3年8月，併科罰金10萬元；又犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年2月，應執行有期徒刑8年。