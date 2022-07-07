前那瑪夏區長不法收受廠商賄賂　涉貪1791萬遭監院全票通過彈劾

▲前高雄市那瑪夏區長吳牧群。（圖／翻攝那瑪夏區公所官網）



記者林銘翰／台北報導

監察院7日表示，前高雄市那瑪夏區長吳牧群任職期間，不法收受廠商行賄及收回扣達1791萬元，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，經過監察院彈劾審查會全數通過彈劾，並且移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿說明，吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛）擔任那瑪夏區第1屆及第3屆區長職務，從2014年起到2020年間，利用職務上監管區公所公共工程機會，假借權力，不法收受廠商賄賂，涉犯《貪污治罪條例》的不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣等罪。

監察院說，經過監察委員王幼玲、蔡崇義調查相關事證，認為吳牧群的行為已經嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有違《公務員服務法》的規定，違法失職事證明確，情節重大。

監委表示，吳牧群託稱參加原住民委員會辦理紐西蘭考察活動，希望贊助旅費為由，向A公司負責人尹某收賄新台幣6萬元，吳牧群卻也以不終止契約為由，向B公司南部地區業務負責人陳某收賄60萬元。

監委指出，吳牧群就工程暨勞務採購，透過陳姓中間人，分別向林某、董某、李某、薛某、陳某、吳某收取回扣，收取現金1034萬7400元暨抵償債務690萬6820元，合計1725萬4220元。

監委再指，吳牧群當選第3屆區長後，透過陳姓中間人向C公司負責人董某、D公司負責人林某借款880萬元，之後由陳姓中間人轉知董某、林某等2人，想要從尚未結算或後續承攬工程收取回扣，抵償債務。

監委還說，李某在E公司得標工程後，依該工程決標金額10%計算行賄數額，推由薛某分別在2019年7月將現金110萬8000元轉交陳姓中間人，再由陳姓中間人攜帶到吳牧群住處，交給吳牧群收受。

監委說明，F公司得標勞務採購案後，吳牧群指示陳姓中間人向陳某轉達，想要從中收取回扣之意，並由吳某先後取出15萬元、8萬元現金交給陳某，再由陳某單獨將該款項交給董某、董某將該筆款項轉交陳姓中間人，陳姓中間人將總計23萬元賄款，在2019年6月24日交給吳牧群收受

彈劾案文指出，吳牧群在任職期間，利用職務上監管區公所公共工程的機會，假借權力，不法收受廠商新台幣1791萬4220元的賄賂，有違《公務員服務法》的規定，其違法失職事證明確，行為已經嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，情節重大，因此依法提案彈劾。