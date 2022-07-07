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1杯茶翻轉命運！她畫台灣烏龍茶傳奇⋯膽小但想把漫畫帶到遠方

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫家張季雅創作《異人茶跡》，描繪歷史人物陶德、李春生一起將台灣烏龍茶推向國際，開創出興盛的烏龍茶傳奇，一杯茶翻轉了地方命運，甚至翻轉性別，讓人人都有工作。她提到自己個性膽小，但想把這故事「帶到更遠的地方」，為的不是重演歷史，而是要用漫畫將人物的魅力展現出來，展現出陶德「無論如何都不會放棄的樣子」和大家族情感。

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

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▲以歷史重要人物陶德與李春生為主角，透過這對充滿魅力的搭檔視角，帶領讀者進入台灣烏龍茶的重要事件。（圖／蓋亞文化提供）

張季雅、CCC創作集、蓋亞文化合作漫畫《異人茶跡》，取材自歷史上台灣烏龍茶名揚國際，經過嚴謹的考證，雖然重大的事件時間點不能輕易更動，但創作仍然是自由的。她以歷史上重要的人物──陶德（John Dodd）與李春生為主角，透過這對一前一後來到台灣的異鄉人、充滿魅力的搭檔視角，穿針引線地帶領讀者進入台灣烏龍茶的重要事件，也細膩呈現當年買辦、洋行、茶農等產業間的關係。

張季雅過去多年來專注於《異人茶跡》的漫畫創作，累積出許多忠實書迷，作品已陸續翻譯成日文、泰文版，如今終於迎來完結篇。她一度哽咽坦言，「我是個非常膽小的人，知道要把這部漫畫帶到更廣的地方去，需要借助很多人的力量；但從小就很怕麻煩別人，後來發現，很多事情無法光靠一人完成，若沒有大家的幫忙，就沒辦法走到更遠的地方，一路上靠著很多人幫忙，還有很多讀者的支持，我很開心，接下來就拜託大家了。」

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲漫畫家張季雅分享創作《異人茶跡》心路歷程。（圖／蓋亞文化提供）

《異人茶跡》系列漫畫最終章故事落在1872年，陶德與春生將台灣烏龍茶以「Formosa Tea（福爾摩沙烏龍茶）」之名銷往世界後，歷經推廣新茶種、產製升級、艋舺茶廠租屋騷動，烏龍茶在花旗國（美國）市場穩定成長，寶順洋行事業欣欣向榮。

然而，新的挑戰風雨欲來，各大洋行紛紛投入充滿潛力的烏龍茶市場，茶葉蒐購戰激烈交鋒，台灣茶業貿易急速成長；然而茶葉產能過剩、品質管理出現漏洞，陶德、李春生、寶順洋行眾人攜手拓展的事業旅程，最終將通向何處⋯。

在創作初期，張季雅曾問過自己，已經被記載的歷史，為什麼還要改編為故事？她在最終篇的後記給出答案，「我不是要重演歷史，而是要用漫畫將人物的魅力展現出來。我想讓大家聚焦在陶德無論如何都不會放棄嘗試的樣子，還有洋行大家族的感情⋯⋯我非常希望能在最後一集傳達給讀者。」

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲立委蘇巧慧（右）恰好也是《異人茶跡》的書迷。（圖／蓋亞文化提供）

其中立委蘇巧慧恰好也是《異人茶跡》的書迷，當時是女兒買來漫畫，沒小道自己一看，一頭栽進陶德與春生的世界，「這本漫畫不只是關於台灣烏龍茶的故事，更是年輕人的熱血創業故事，永遠有勇於做夢的陶德，也會有現實理智的春生，最後要怎麼找出那個平衡線。」

蘇巧慧說，漫畫裡的茶農二代的努力與困境，也讓她相當有感，甚至投射到自己的工作，看見創新、認同、溝通。例如故事裡對於栽種新品種的困境，是每個二代的掙扎，她認為，「那一杯茶，是人們想被認同的心理。一杯茶，帶來整個地區的改變，讓所有人都有工作，甚至性別翻轉。我真的真的非常受到鼓勵。」

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

而張季雅本身是嘉義梅山的茶農之女，「小時候，茶場就是我們的遊樂場，製茶的道具也是我們的玩具」，她記得山上老家的客廳裡有個好大的鐵水壺，每天都會放進新的茶葉，接下來一整天就從裡面不停加水，就是整天的飲品。她笑說，在老家，白開水是不存在的，要喝水就去倒茶。

不愛喝水、只喝茶的她長大後，構思長篇漫畫時，自然從身邊熟悉的題材出發，但即使是茶農之女，也在取材時才明白自己懂的還是太少了。因此一頭栽進了台灣烏龍茶的世界，在史料裡讀到陶德與春生，「但史料只會看到歷史面的他們，在漫畫的表現上，人物的互動是最吸引讀者的關鍵。」

在史料的考證中，張季雅看見陶德與李春生的個性相異，這讓她不禁想像，這兩個人互動起來會是什麼樣子的呢？「我記得自己看著他們的資料，腦海裡開始想像他們的生活，覺得很有趣。明明在歷史上，兩個人看起來性格差異這麼大，為什麼會一起合作？為什麼會一起推出烏龍茶且外銷到國際？」而這正是歷史漫畫得以發揮之處。

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫也說，漫畫最重要的是好看的故事，《異人茶跡》做到了這一點，讓陶德與李春生不再只是歷史課本上的幾段描述，而是活靈活現，擁有喜怒哀樂的人物。多年來，很多中小學生更因為這套漫畫，喜歡上這段歷史，從認識生活中常喝的烏龍茶，到真實認識台灣烏龍茶的過去。

如今《異人茶跡》漫畫除了迎來最終章，陸續也將衍生桌遊、城市解謎、PC版電玩等不同領域的合作。

▼漫畫家張季雅創作《異人茶跡》部分內容。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

▲▼描繪台灣烏龍茶傳奇！漫畫家張季雅創作《異人茶跡》迎來完結篇。（圖／蓋亞文化提供）

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