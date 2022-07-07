台中+4081！6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗　8.5萬人7／22開打

▲台中市副市長令狐榮達指出，6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗，有8萬5千多人符合資格，預計7月22日開打。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增4081例本土個案，相較上週四（6月30日）5639例已下降27.63%。副市長令狐榮達在疫情記者會表示，中央宣布6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗，最快7月21日配送到各縣市，台中預計7月22日開打，採合約院所、幼兒快打站、衛生所及入園「四管齊下」接種，估計8萬5540名嬰幼兒符合資格，此外，截至昨天，已有16萬7363名長者打完第4劑，排名六都第一，呼籲民眾踴躍施打。

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▲衛生局表示，中央公布台中有14例死亡病例，都因呼吸衰竭致死。

令狐榮達指出，國內出現BA.5本土個案，親友在接機過程遭到感染，因此中央流行疫情指揮中心提醒，接送入境親友務必參照防疫車隊的防疫規範，包括接送者必須打滿3劑疫苗、親友上車前應針對手部、鞋底及行李消毒、車內不飲食、適度開窗保持通風、全程戴手套、口罩、避免交談碰觸、接送完畢後全車消毒。

有關5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達表示，第1劑共施打15萬5119人，涵蓋率79.95%；第2劑5萬6105人，涵蓋率28.92%，依照可接種日期推算，第2劑兒童莫德納疫苗可施打人數有3萬7156人，但只有1萬9567人施打；第2劑兒童BNT疫苗可施打人數10萬119人，目前只有3萬6538人施打，台中疫苗存量非常充足，家長可自行評估向合約醫療院所預約即可。

截至昨天，台中已有16萬7363名長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率40.66%，排名持續六都第一，近日BA.4、BA.5境外移入日增，為減少中重症風險、降低社區傳染威脅，7月底前，長輩只要施打疫苗，仍可獲得中央獎勵的500元禮券及2劑快篩試劑，呼籲還沒前往快打站的長輩朋友，請踴躍施打疫苗。

衛生局表示，中央公布台中今天14人名死亡病例，年齡介於59歲至99歲，有4人未打疫苗、2人打1劑、1人打2劑、7人打3劑，死者都有慢性病或癌症病史，死因是呼吸衰竭。