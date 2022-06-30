毛孩星戰全裝備萌到犯規！家樂福會員集章換購限量開搶

▲家樂福取得正版授權推出星際大戰系列8款萌寵商品，想要搶購必須先成為會員下載APP。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

快報！快報！星戰軍團入侵地球領空，這次的戰士各個戰鬥力極高、破壞力十足，而且竟然有點「毛毛」的？原來是家樂福全新的會員APP電子集章換購活動「萌寵星世界」準備在6/29開戰啦！獲得星際大戰系列正版授權並且一口氣推出，寵物推車、牽繩外出包、寵物窩、滾輪黏把、水糧杯、藏食玩具共8款商品，精緻實用、細節滿分的寵物用品只要透過APP電子集章再加價換購，就能讓全台毛孩加入星戰軍團，跟著主人一起外出趴趴走、享受居家生活樂趣。

總是推出各種超值日用品以及各國在地名品的家樂福，這次直接帶領眾人衝破天際、翱翔宇宙，體驗風靡全球的星際大戰、感受來自外太空的超「萌」魅力。想收集全8款特別版寵物用品，只要下載家樂福APP成為會員進行電子集章換購，就能把星際大戰系列限定商品通通帶回家，會員單筆消費滿250元，即集章1點，滿500元累積2點，以此類推上限兌換200點，重點是星戰系列萌寵商品通通獨家限量，數量稀缺且無法預購，手速不快可是搶不到的，宇宙的真理就是這麼殘酷！

▲▼使用家樂福APP成為會員，並進行電子集章加價換購，就能得到星際大戰系列毛孩限定商品。（圖／業者提供）

家樂福這次推出的星際大戰系列毛孩換購商品擁有迪士尼正版授權，除了有設計極具巧思的「原力系列套餐」，還有各種為了毛孩外出設計、居家生活更有趣的實用裝備。像是帶毛孩出門玩樂時必備的「寵物推車」，黑色ABS＋PC材質外型酷帥、移動便捷，四面硬殼保護性佳，透視性強能清楚看到毛孩在推車裡的一舉一動，通風良好外加內含布料不易皺及縮水的舒適涼感襯墊，讓整個推車就像有著神秘力量「原力」一般，隨時給毛孩最舒服安全的保護。

▲推著全黑酷炫的STAR WARS星際大戰系列寵物推車，帥氣吸睛度第一。

外出到了景點，幫等不及放風的毛孩套上「牽繩外出包」，包包上尤達寶寶造型的可愛程度跟毛孩有得拼，小包容量大，放得下撿便袋、小包濕紙巾、小零食等，扣上牽繩就能放心讓毛孩盡情奔跑，超Q活潑的行動搭配尤達寶寶外出包，萌上加萌絕對抓住路人眼球。玩累了再拿出印有曼達洛人DAD字樣的黑色「便攜式寵物水糧杯」，儲水量高達200ml、乾糧零食可放約120ml，就像曼達洛人是尤達寶寶的BEST DAD一樣，主人在外仍然可以隨時幫毛寶貝補充水分吃飽飽，陪伴毛孩身邊看著牠們一臉滿足的樣子就是最幸福的時刻。

▲毛孩寶貝穿上尤達寶寶牽繩外出包，真的搞不清楚到底誰才是最可愛。

▲便攜式寵物水糧杯開口夠大，方便毛孩能好好喝水。

星戰迷絕對不能錯過以全身圓滾滾機器人BB-8模樣打造的「毛孩寵物窩」，就像聽不懂BB-8在說什麼，雖然奴才們也不知道自家汪星人、喵星人腦袋裡在想啥，但能肯定牠們就是最忠心討喜的存在；寵物窩的絨毛材質既親膚舒服更方便清洗。有了毛孩們後家裡地上、沙發到處都是毛，奴才界人手一把的秘密武器就是「隨身滾輪黏把」，家樂福會員集章換購的「隨身滾輪黏把」以黑武士造型，手感好握、全黑外型不易髒，滾過即黏起毛髮灰塵超級方便，還家裡一個乾淨空間，功能性就跟黑武士一樣強大，非常具有實用及收藏價值。

▲BB-8機器人造型寵物窩材質柔軟觸感舒服，毛孩從窩裡探出頭來的超萌模樣讓人看了心都融化。

▲拿起黑武士滾輪黏把，將家中寵物掉毛徹底消滅。

居家必備寵愛毛孩的最強道具就是藏食玩具，星戰迷可趁這次一次入手三款不同造型的玩具，有混合液體後就會快速長大的「膨脹麵包」，把零食藏進膨脹麵包縫隙中，看著毛孩興奮啃咬的樣子好像在說外星麵包超美味；還有玩具上印有帝國風暴兵圖案的「太空果凍」，內藏響鈴，在毛孩揉捏咬甩時會發出聲響，一秒勾起毛孩玩性，親膚材質讓寶貝們能夠放膽盡情咬；第三款則是依據當初絕地武士在塔圖因星球最愛喝的「藍牛奶」設計而成，看看毛孩咬藍色襯布、喝到「牛奶」時超卡哇伊的一臉萌樣，就讓主人忍不住高呼「買～都買！」。

▲膨脹麵包、太空果凍及藍牛奶造型的藏食玩具，大小尺寸剛好，材質耐咬。

準備好了嗎？6/29～8/21期間，星戰迷、貓奴、剷屎官全部動起來！別想抵抗這波萌翻天的星戰攻勢，立即下載家樂福APP成為會員進行電子集章換購，制定你的集章作戰策略，5點起即可加價購，限量是殘酷、獨家是無情的，換一件就少一件，別等錯過了才哭哭後悔，快一起打造專屬毛孩與主人的「萌寵星世界」吧！



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