碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

▲北檢檢察官認為，深夜拿鐵椅砸室友房門，足以使人心生畏懼，依恐嚇罪起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北游姓女子在3月間某天深夜，突然拿起租屋處的鐵椅，猛砸隔壁室友OL的房門，OL被嚇醒，錄影提告恐嚇，房東也控告游女涉嫌毀損。游女否認犯罪，還請求找調查局用實彈射擊，鑑定房門是否會被她打壞。台北地檢署調查認為，游女行為如同黑幫持槍掃射，足以使人心生畏懼，28日依恐嚇罪嫌起訴游女；毀損部分則不起訴。

據了解，游女擁有高學歷，但疑因房租等問題，和房東發生過不愉快，游女還曾因在爭執中，把房東推倒在地導致受傷，5月間才被依傷害罪嫌起訴，正由台北地院審理中。

而這起鐵椅砸門事件，發生在3月間，住在游女隔壁的OL在凌晨2點半左右，被房門外的巨大聲響吵醒，透過門上貓眼看到游女拿起公共區域的鐵椅，猛砸房門，OL趕緊拿起手機，透過貓眼錄下游女行徑並報警，之後趕緊搬家換地方住，房東也一起控告游女涉嫌毀損房門。

辦案人員詢問OL是否與游女結怨，OL表示2人平常很少互動，可能是前段時間，游女曾經請她幫忙開大門，但她當時因為疫情在家工作，正在進行網路視訊會議，無法離開房間，除此之外，實在想不起為何會讓游女不開心。

游女否認犯罪，即使看了OL錄下的影片，還堅稱自己應該不是影片中的人，不過她還是辯解，租屋處房門很堅固，請求檢察官安排調查局用實彈射擊，測試鑑定房門是不是那麼容易被弄壞。

檢察官調查認為，恐嚇不是只有用言語表達，就像黑幫討債，可能沒有當面對被害人說話，但持槍朝被害人住處掃射，足以使人心生畏懼，就已經構成恐嚇罪，游女半夜的暴力行為，已經讓人感覺受到威脅，因此依法起訴。

至於房東控告游女毀損的部分，雖然房門中央的確有凹痕，但畢竟房門主要用來隔間、防盜，並非如同住宅大門，還要講求美觀功能，因此認為游女砸門並不構成毀損罪，另外處分不起訴。