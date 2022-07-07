性侵國中女兒！鬼父辯「有小三小四」：不需要她　證據曝光下場慘

▲新竹男子性侵女兒，竟扯辯自己有小三小四，不需要性侵女兒，法官怒判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名男子在自家房間指侵就讀國中的女兒，直到3年後，被女兒學校發現此事，全案才因此曝光。然而，男子卻在開庭時辯稱，自己有小三小四，根本不必對女兒做出此事，但女兒指證歷歷，高等法院最終將男子判刑7年8個月。

根據判決，男子2013年6至7月間在住家房間內對女兒說，「給我抱一下」，接著竟指侵女兒，儘管女兒不斷反抗，他仍是將手伸進內褲內。直到3年後，女兒因為家庭問題情緒低落，因而向學校教官陳述，整件事情才曝光，教官才趕緊通報員警處理。

一審審理後判男子無罪，案經檢方提起上訴，女兒則痛苦表示，不知道為什麼父親會被判無罪，希望法官能還她一個清白，這麼久的事情她真的記不得，「如果時間上的錯亂的話，真的我不想想起來，這是痛苦的回憶我不想想起來，不是因為我時間講錯就代表他沒有罪」。

然而，庭審時，男子卻扯辯，他根本沒有做這些事，也沒有犯罪動機，事發時他自己有公司，「還有小三小四，要去外面性交易也可以，我何必對女兒做出這種禽獸不如的行為」。

對此，法官審理後認為，女兒對於父親的所作所為指證歷歷，且對於事實陳述始終如一，也有相關證人證詞的補強證據來擔保是真實可信，不能以女兒因記憶因素導致陳述有所出入的細節瑕疵，就認定男子無罪。二審法官認為，男子為人父竟逆違倫常，導致女兒身心受到極大創傷，最終決定將他判刑7年8個月。全案可上訴。