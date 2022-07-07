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每個人心中都藏一個奶茶魂？私品茶讓男女喝完開心「升仙」

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲街訪突即隊韓老師來到街頭，「你認同奶茶是大小朋友的最愛嗎」？（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

網路上流傳一個說法「每個人的心中都有一個奶茶魂」，為了身材可以不吃不喝，但看到奶茶卻直接破功！你也是這樣的人嗎？街訪突即隊韓老師來到信義區問問民眾「你認同奶茶是大小朋友的最愛嗎」？

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲街訪過程遇到好幾位嗜奶茶愛好者。

街訪過程遇到好幾位嗜奶茶愛好者，「我可以不吃早餐，但是早餐一定要一杯奶茶，一整天的心情會很愉快，而且一定要全冰全糖，千萬不能半糖！」甚至有奶茶狂熱者每天一定要喝奶茶，一天狂飲3、4杯，「早餐一杯，中午跟晚上便當一定要配一杯，晚上吃宵夜的時候又要一杯」，也有路人愛喝到可以喝出各家奶茶特色「我只要喝一口，就知道那個奶茶是哪一家的」。

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲飲料盲測第1杯就讓路人忍不住讚嘆「這也太順了吧」。

現場並準備了3杯飲料，讓路人試喝盲測！第1杯就讓路人忍不住讚嘆「這也太順了吧！」，甚至有路人好喝到說不出話；緊接著試飲第2杯沒有加牛奶的飲料，也大獲好評「我喜歡它的茶味」、「很少喝到原茶是不會苦，在嘴裡面是很滑順的那種」、「茶香味很重」；第3杯盲測飲料加了秘密武器，讓路人驚呼「太犯規了」、「是珍珠！我最喜歡珍珠，珍珠奶茶超棒」、「珍珠好Ｑ很有嚼勁，一口就可以吸到很多顆」、「我超怕這種飲料，一邊喝一邊嚼，就會默默把一杯全部喝完」。

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲三杯都是全家推出的私品茶，路人都覺得味道很熟悉。

喝完3杯之後讓路人們猜是什麼品牌？「速食店摩X嗎」、「這種一定是巷口古早味鮮奶茶味道」各種答案出現，就是沒有人答對，答案揭曉三杯都是「全家推出的私品茶」，分別是仙女紅茶、仙女醇奶茶、仙女珍珠醇奶茶，路人驚呼「難怪我覺得味道很熟悉，之前有喝過」，還有路人表示這系列好喝到曾一次買很多杯，「我之前有用全家App訂了很多杯，後來是不是停售了，喝不到後很難過」，街頭盲測居然喝到久違的經典口味，路人們都想要把3杯帶走，就算要和街訪突即隊「韓老師」十指緊扣、伏地起身都阻擋不了。

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲全家再次與百年茶廠台灣農林合作，仙女紅茶系列再次升級回歸。

仙女紅茶受到廣大好評，之前銷售完畢後網路上一片惋惜聲，竟然讓眾多網友在全家留言敲碗，指名跪求一定要重新上架，全家再次與百年茶廠台灣農林合作再次升級回歸，仙女紅茶系列總共有4種經典款，獨家升級茶韻更濃厚，喝起來更順口好喝，在仙女紅茶中加入老碑農場的手摘「大葉種紅茶」，讓原本就令人魔性上癮的經典仙女口味，喝起來更添加甘草味茶香，入口後茶葉的香味慢慢從喉嚨開始散發開，很像喝到新鮮茶葉的香氣。

▲▼私品茶,全家,奶茶。（圖／取自影片）

▲新上市的仙女珍珠系列珍珠全面加量12％。

仙女珍珠紅茶、仙女珍珠醇奶茶則加入新竹寶山黑糖蜜漬的珍珠，珍珠包覆著飲料的液體，讓你咬起來的時候，一口一口Q彈的感覺外，還帶有飲料香氣，新上市的仙女珍珠系列珍珠全面加量12％，讓你口口都能享受QQ的嚼感，6/28~7/12全家會員買仙女系列即享嚐鮮價，餐餐超值配搭配鮮食可享49元、59元組合優惠，7/26前仙女下凡再加碼全家會員買私品茶全品項可抽機車大獎SYM JET SL 125c.c，是你今年夏天不能錯過的好滋味。

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