東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

▲2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／綜合報導

2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日開跑，共計1400位跑者參加，而開賣首日再度創下競賽組秒殺完售佳績。5日在台北舉行賽前記者會，熱情邀請跑友、遊客登島一遊，感受島嶼不同風情。

「東引軍事越野障礙賽」為全國唯一軍事主題越野賽，比賽分為3.5K休閒體驗組、8.5K勇士競賽組以及16K菁英競賽組等三大組別，名額分別為350人、800人及250人，提供各階段的跑者勇攀高峰，挑戰自我極限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連江縣縣長劉增應。

縣長劉增應表示，賽事睽違2年再度登場，全台唯一軍事越野障礙賽，賽道納入軍事正規5百障礙場、戰地坑道等多元地形，無疑已成為馬祖年度4大賽事之一，除了滿足路跑好手挑戰體能與自我健康的追求，更透過特色運動賽事、東引獨特歷史人文風情與當地美食，讓更多人體驗與認識東引美好，以及馬祖四鄉五島一島一特色風情。

立委陳雪生表示，在所有鄉親以及社團組織全力動員努力之下，希望透過不同的活動讓大家看見馬祖最美的風景。

東引鄉鄉長林德建表示：希望今年2022東引軍事越野障礙賽除了滿足軍事迷的期待，能吸引更多國人來觀賽、旅遊，品嘗街頭巷尾的馬祖美食，像馬祖淡菜、酒糟鰻魚、經典魚麵等，都是馬祖在地好味道，更可以感受到非常深刻的戰地氛圍，歡迎大家來東引享受海島深度洗禮。

此外，8月5日為賽前選手之夜，將有比基尼泡泡PARTY，知名DJ與舞團熱血加持，嗨翻東引夜晚，同時特別新增煙火橋段，於仲夏夜空絢爛施放，東引指揮部全民國防夜間火炮操演，親身感受軍事基地中實彈射擊的震撼視聽。今年也與潮流SUP立槳體驗活動，與中華民國衝浪運動協會合作、配合在地學生水域體驗課程，邀民眾從海上看東引，感受不同角度的東引之美。