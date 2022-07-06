　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

▲▼2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／綜合報導

2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日開跑，共計1400位跑者參加，而開賣首日再度創下競賽組秒殺完售佳績。5日在台北舉行賽前記者會，熱情邀請跑友、遊客登島一遊，感受島嶼不同風情。

「東引軍事越野障礙賽」為全國唯一軍事主題越野賽，比賽分為3.5K休閒體驗組、8.5K勇士競賽組以及16K菁英競賽組等三大組別，名額分別為350人、800人及250人，提供各階段的跑者勇攀高峰，挑戰自我極限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲連江縣縣長劉增應。

縣長劉增應表示，賽事睽違2年再度登場，全台唯一軍事越野障礙賽，賽道納入軍事正規5百障礙場、戰地坑道等多元地形，無疑已成為馬祖年度4大賽事之一，除了滿足路跑好手挑戰體能與自我健康的追求，更透過特色運動賽事、東引獨特歷史人文風情與當地美食，讓更多人體驗與認識東引美好，以及馬祖四鄉五島一島一特色風情。

立委陳雪生表示，在所有鄉親以及社團組織全力動員努力之下，希望透過不同的活動讓大家看見馬祖最美的風景。

東引鄉鄉長林德建表示：希望今年2022東引軍事越野障礙賽除了滿足軍事迷的期待，能吸引更多國人來觀賽、旅遊，品嘗街頭巷尾的馬祖美食，像馬祖淡菜、酒糟鰻魚、經典魚麵等，都是馬祖在地好味道，更可以感受到非常深刻的戰地氛圍，歡迎大家來東引享受海島深度洗禮。

▲▼2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，8月5日為賽前選手之夜，將有比基尼泡泡PARTY，知名DJ與舞團熱血加持，嗨翻東引夜晚，同時特別新增煙火橋段，於仲夏夜空絢爛施放，東引指揮部全民國防夜間火炮操演，親身感受軍事基地中實彈射擊的震撼視聽。今年也與潮流SUP立槳體驗活動，與中華民國衝浪運動協會合作、配合在地學生水域體驗課程，邀民眾從海上看東引，感受不同角度的東引之美。

▲▼2022第4屆東引軍事越野障礙賽即將在8月6日、7日馬祖開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
撐不下去？永豐棧出清飯店備品　羽絨被「一件只要600」
金門3年來最高雨量！　泥水灌民宅良田淹成超大泳池
私房錢？　水管改建挖出「34000枚宋朝古幣」
夏克立「脫手92坪南港愛巢」公告秒刪！　房產全登記在黃嘉千名
快訊／許藍方被控不倫人夫　判決結果出爐！
親友接機爆本土BA.5　指揮中心急祭「5規範」：開車窗、不飲
本土首例BA.5！　桃園同車到台中感染
染疫康復門診累計收案1917人　「長新冠」症狀第一名竟是它

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日韓越泰納低風險考慮免PCR　莊人祥：入境上限「考量2因素」適度放寬

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

人妻失業討生活費！老公竟逼「用身體換錢」：愛愛1次給5百

親友接機染BA.5！羅一鈞：小孩難免討抱抱　籲多利用防疫計程車

東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

撐不下去？永豐棧出清飯店備品　民眾衝搶羽絨被...一件只要600

8月「有希望」降到萬例以下！莊人祥：餐廳出現人流會是阻力

基隆鶯歌溪驚見大量魚群「翻白肚」！水質無汙染　暴斃原因曝

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

日韓越泰納低風險考慮免PCR　莊人祥：入境上限「考量2因素」適度放寬

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

人妻失業討生活費！老公竟逼「用身體換錢」：愛愛1次給5百

親友接機染BA.5！羅一鈞：小孩難免討抱抱　籲多利用防疫計程車

東引軍事越野障礙賽睽違2年復辦　選手之夜「泡泡趴+煙火」嗨翻天

撐不下去？永豐棧出清飯店備品　民眾衝搶羽絨被...一件只要600

8月「有希望」降到萬例以下！莊人祥：餐廳出現人流會是阻力

基隆鶯歌溪驚見大量魚群「翻白肚」！水質無汙染　暴斃原因曝

快訊／民進黨提名劉櫂豪六選台東　「這是挑戰度高但有意義的選舉」

南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

日韓越泰納低風險考慮免PCR　莊人祥：入境上限「考量2因素」適度放寬

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

地表最長20公分洋芋片！超商獨賣「9款異國零食」　軟糖也放大2倍

快訊／李俊俋承諾「贏回嘉義市、議員全壘打」：給我4年會不一樣

快訊／Kolas自稱「無懼之人」：花蓮不再是「恐懼的總和」

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

這天起越來越熱　大雷雨都變少

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

快訊／3縣市大雨　午後豪雨熱區曝

好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

「捧1克拉鑽戒求婚」她嫌不浪漫　男友餐廳大暴走

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

快訊／IG、Messenger大當機災情　訊息卡死無法送出

更多熱門

相關新聞

全台唯一軍事主題路跑8月馬祖登場

全台唯一軍事主題路跑8月馬祖登場

睽違兩年，全台唯一軍事主題路跑「2022東引軍事越野障礙賽」將於8月登場，今（5日）舉辦賽前記者會，首次曝光賽事內容。今年賽道再升級，不僅要挑戰4米攀網，更納入軍事正規五百障礙場、以及一年只對外開放一次的「中柱坑道」，讓選手親身感受東引戰地風景，完賽禮也將會提供東引酒廠出產，只送不賣的東引高粱完賽紀念酒。

《重返前線1979》桃園演出成功　李問飾多角

《重返前線1979》桃園演出成功　李問飾多角

MotoGP杜卡迪冠亞軍荷蘭站最速報

MotoGP杜卡迪冠亞軍荷蘭站最速報

中英繪本《北海大英雄》　揭馬祖老兵軍旅生活：徒手挖坑裝炸藥

中英繪本《北海大英雄》　揭馬祖老兵軍旅生活：徒手挖坑裝炸藥

臘肉拿王者頭銜MotoGP德國站速報

臘肉拿王者頭銜MotoGP德國站速報

關鍵字：

馬祖連江縣軍事障礙賽派對比賽東引

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面